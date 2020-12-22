Динамику авторынка определят экономика, деловая среда – гендиректор Порше Украина. ,

Компания «Порше Украина», являющаяся одним из наиболее крупных автоимпортеров, обратилась к украинской власти за защитой от сомнительных действий полицейских, а стране пригрозила судами и международным арбитражем, если эта ситуация не будет урегулирована цивилизованным путем. Действия следователей стали также поводом для возбуждения уголовного дела Государственным бюро расследования. Но не только этот инцидент был темой нашей беседы с руководителем «Порше Украина», импортера брендов Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Коммерческие автомобили и CUPRA. Йозеф Граф, генеральный директор компании, рассказал об итогах уходящего года для авторынка, о новых трендах и симпатиях покупателей, а также о новинках, которые в скором времени станут доступны украинцам.

— Давайте поговорим об итогах уходящего года: насколько удачны продажи автобрендов, которые компания представляет в Украине?

Учитывая общую ситуацию на протяжении года, я бы сказал, что все бренды показали отличные результаты. Некоторые из них, даже несмотря на коронакризис и спад экономической и социальной активности, продемонстрировали заметный рост в сравнении с прошлым годом. Заметным было увеличение продаж Audi по сравнению с 2019-м благодаря расширению модельной линейки и появлению флагманов сегмента SUV. К тому же бренд Audi стал лидером рынка электромобилей не только в премиум-сегменте, но и среди брендов категории масс-маркет официально импортированных авто. Этот успех мы связываем не только с пополнением линейки Audi e-tron версией Audi e-tron Sportback, но также с лояльным режимом налогообложения при импорте и покупкой «электричек», условия для которой созданы в украинском законодательстве. Этот фактор делает такие автомобили доступнее.

Бренды Volkswagen и Volkswagen Коммерческие автомобили практически достигли уровня прошлого года. Наибольшим спросом у Volkswagen пользовались Tiguan и Touareg. Кстати, по объемам продаж модели Touareg Украина заняла 2-е место среди стран Европы. Крупный бизнес стал чуть активнее обновлять парк — бренд Volkswagen Коммерческие автомобили удовлетворил этот спрос.

В уходящем году компания «Порше Украина» стала импортером еще одного бренда — CUPRA, начав создавать инфраструктуру продаж. На данный момент идёт строительство первого концептуального салона CUPRA Garage — здесь будет представлен весь модельный ряд нового эксклюзивного бренда.

— Полученные результаты соотносятся с планами продаж и прогнозами рынка?

Изначальный — допандемический — прогноз объема украинского рынка новых легковых авто на 2020 год был 100 тыс. новых авто, но на разных этапах коронакризиса произошла коррекция прогноза до 82 тыс. новых авто в год. Рынок коммерческих авто предварительно оценивали в 11 тыс. единиц, затем прогноз скорректировали до 9,2 тыс. Исходя из реалий уходящего года могу сказать, что наши планы выполнены. Премиум-сегмент рынка немного «просел» в количественном выражении, но все же меньше, чем сегмент массовых авто. Я отнес бы это к предсказуемой исторической тенденции для Украины: с наступлением кризисов премиум-сегмент в количественном выражении наиболее стабилен.

— Наблюдаются ли заметные изменения в структуре продаж автомобилей по классам?

Популярность SUV-сегмента — это уже устойчивый тренд, и 2020 год это доказал. Мы верим, что его популярность сохранится в ближайшие годы. Поэтому автопроизводители учитывают такие предпочтения и предлагают все больше вариаций и выгодных предложений в этом сегменте.

Наши бренды не исключение, поэтому успешно «серфят» в сложившемся тренде. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen T-Roc, Tiguan и Touareg, у SEAT — это Tarraco, у Audi — Q3, Q5, Q7, Q8, а также полностью электрический кроссовер Audi e-tron.

– Популярны ли среди украинцев электрические и гибридные авто? Что компания планирует предложить в этом сегменте в ближайшее время?

Рост спроса на электромобили в Украине также можно назвать уже сложившимся трендом. Более 120 реализованных в Украине Audi e-tron и e-tron Sportback— лучшее тому доказательство. Авто стало лидером глобального рынка в своем сегменте, а также собрало множество наград и побед в сравнительных тестах. Сейчас украинцам доступны Audi e-tron и Audi e-tron Sportback c полным приводом quattro и запасом хода 446 км. На следующий год готовим украинские премьеры Audi e-tron S (спортивная модификация модели), а также Audi e-tron GT (электрический спорткар класса гран-туризмо).

В 2021-м запланировано появление cразу двух гибридных версий модели Volkswagen Touareg, в том числе R-версии.

— На украинский авторынок все более заметное влияние оказывает ввоз подержанных автомобилей — это уже полноценно сложившийся рыночный и бизнес-сегмент. Ощущают ли официальные импортеры конкуренцию с этой стороны?

Рост рынка ввозных б/у автомобилей не оказывает прямого влияния на премиальные бренды, а наиболее заметно затрагивает сегмент автомобилей стоимостью до $20 тыс. Б/у автомобили, в особенности поврежденные, ввозимые в страну, имеют свою историю и слабые места. У владельцев таких авто во время эксплуатации может возникнуть искаженное восприятие продукта и бренда — это оказывает косвенное негативное влияние на рынок официально импортированных новых авто. Выбирая б/у авто, его обладатель делает осознанный выбор в пользу «технологического отставания», ведь автопроизводители вкладывают колоссальные ресурсы в инновации и новые технологии, совершенствуют автомобили, системы их управления и безопасности. Каждая новинка еще более технологична, поэтому неконтролируемый ввоз подержанных авто — это проблема экологичности в процессе их эксплуатации и безопасности водителей и их близких, безопасности дорожного движения в целом. Рано или поздно государственное регулирование коснется этого рынка — это неизбежность.

— Что официальные импортеры могут предложить покупателям в качестве конкурентного преимущества?

Первое и главное — это официальный сервис и ассистанс: гарантия на автомобили и узлы, оригинальные комплектующие, безопасность и надежность. Дорожный ассистанс — это круглосуточная помощь водителю в пути. К примеру, вызов эвакуатора или замена колеса. Главная особенность и конкурентный козырь брендов концерна Volkswagen — это возможность индивидуализации: автомобиль можно наполнить опциями исходя из способа и целей эксплуатации, собственных предпочтений, пристрастий и вкусов. Каждый автомобиль становится уникальным, отражая потребности и ожидания владельца.

— Вы вскользь упомянули сегмент коммерческих автомобилей от «Порше Украина» — давайте вернемся к этой теме. Какова активность покупателей бизнес-автомобилей? Бизнес инвестирует в обновление автопарка?

После весеннего затишья, связанного не столь с пандемией, сколь с неопределенностью, крупный бизнес стал активно покупать автомобили и обновлять парк. У Volkswagen Коммерческие автомобили был сформирован склад и бренд смог нарастить продажи в период «застоя» рынка. Стабильным спросом у нас пользуется Crafter. С появлением новой модели в 2017 году Crafter постоянно завоевывает новых клиентов и наращивает долю в сегменте.

Этому способствовала и наша готовность к такой ситуации, а также «взлет» служб и сервисов доставки — данный фактор обеспечил рост спроса. В сегменте мы видим восходящий спрос.

По этой причине очень кстати будет скорое появление в Украине обновленной линейки моделей T6.1 — они востребованы крупным и малым бизнесом. Кроме того, в сегменте коммерческих авто появится востребованный рынком малый вен Volkswagen Caddy 5.

— Расскажите подробнее о других новинках. Чего еще ждать от брендов «Порше Украина» в следующем году?

Бренд Volkswagen уже в начале 2021-го представит украинскому покупателю новые кроссоверы – Новый T-Cross и обновленный Tiguan. Затем — новый легендарный Golf 8 поколения, динамичный лифтбек Arteon и Arteon Shooting Brake, популярный обновленный седан Passat. Также в Украину прибудут гибридная версия Touareg и его спортивная версия Touareg R. Volkswagen Коммерческие автомобили представит обновленную линейку моделей T6.1.

Audi, помимо тех, что я упоминал ранее, представит также множество SUV-новинок: обновленные версии Q5, Q5 Sportback и расширенную гамму спортивной линейки моделей RS. От бренда SEAT ждем новый Leon и Leon SP в кузове «универсал», обновленные Arona и Ibiza. И, конечно же, сюрприз года: официальные поставки всего модельного ряда CUPRA с флагманом бренда — Formentor.

– Каков Ваш прогноз развития рынка автомобилей в следующем году? Какие факторы, по Вашему мнению, будут основными? Какие планы компания «Порше Украина» определила себе и брендам?

В целом наши ожидания и планы основаны на том, что рынок, скорее, останется стабильным –примерно на уровне уходящего года. Если в цифрах — 95 тыс. легковых автомобилей и около 9,5 тыс. коммерческих авто. Последствия локдауна будут двоякими: с одной стороны — затишье в некоторых сегментах бизнеса и уменьшение социальной активности, а с другой — возможный рост спроса на автомобили в связи с новыми потребностями некоторых отраслей бизнеса в коммерческих транспорте.

Очень важна общая макроэкономическая и деловая среда в Украине. Например, работающие здесь наши корпоративные клиенты — международные компании, компании с иностранными инвестициями – не будут вкладывать в развитие, в том числе не будут модернизировать автопарки вследствие активной бизнес-деятельности, если рынок или бизнес-среда не будут стабильны.

Но мы ставим себе амбициозные цели: работаем над обеспечением наших потребителей широчайшим модельным рядом автомобилей наших брендов, широким выбором комплектаций, а также привлекательным ценообразованием. Если нам удастся выполнить такие задачи — мы увеличим свою долю рынка.

— Как компания планирует развиваться с точки зрения офисов продаж, дилеров, сервисной сети?

На данный момент дилерская сеть всех брендов соответствует спросу. Из актуальных задач — создание инфраструктуры для продаж бренда CUPRA. Инвестиции в развитие качества сервиса в сетях — наша постоянная работа. Это инвестиции в развитие и обучение персонала, совершенствование процессов продаж. Новый мощный тренд, созданный пандемией и локдаунами, — развитие digital: наши бренды освоили коммуникацию с потребителем посредством технологий виртуальной реальности. Человек, находясь в любом месте, может детально рассмотреть все элементы экстерьера и интерьера авто с полным эффектом присутствия и даже самостоятельно наполнить выбранный автомобиль опциями, увидев результат. Наши первые опыты в этом направлении показали огромный потенциал digital и технологий виртуальной реальности.

– Недавно в СМИ появилась информация о давлении представителей правоохранительных органов на «Порше Украина». Повлияло ли сообщение в ГБР на взаимоотношения компании с правоохранительными органами?

Пока нет — мы полагаем, что все же эта ситуация будет цивилизованно урегулирована.

–Официальные органы как-то отреагировали на ваше обращение о сомнительных действиях следователей?

Нам известно, что ГБР зарегистрировало уголовное дело, ведется досудебное расследование. Мы готовы всячески содействовать следствию, рассчитываем на объективное рассмотрение всех обстоятельств и законное решение. Нас удивил, конечно, ответ Офиса Генерального прокурора, который не увидел очевидных нарушений и грубых манипуляций в действиях следственных органов. Однако мы верим, что правоохранительные органы умеют признавать ошибки, а защита законности для них выше защиты чести мундира любой ценой — ведь отрицание очевидных нарушений крайне негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. К сожалению, мы не дождались реакции «инвестиционных нянь» из Офиса Президента – ответа на наше обращение пока нет. Мы были вынуждены обратить внимание Офиса Президента на происходящее, поскольку сейчас мы очень сомневаемся в том, что нам удастся добиться справедливости и найти защиту от действий отдельных представителей правоохранительных органов.

— Каковы действия компании, если Ваши оптимистичные ожидания не оправдаются?

Мы все же сохраняем оптимизм, потому что закон на нашей стороне. Развитие бизнеса «Порше Украина» и неизменность наших планов по инвестированию здесь отражают нашу уверенность, что это досадное недоразумение с давлением со стороны отдельных представителей правоохранительных органов на зарубежную компанию-инвестора все же останется в прошлом, а бизнес действительно получит поддержку и надлежащую защиту от государства и его институтов.

— И все же?..

Мы твердо намерены активно защищать интересы компании от любого противоправного давления всеми доступными законными способами. Однако вынужден напомнить, что в связи с противоправным давлением со стороны отдельных представителей правоохранительных органов на протяжении более двух с половиной лет компания уже понесла финансовые потери. Незаконное давление следователей на наших клиентов с целью оказать дополнительное давление на «Порше Украина» — это причиненный нам как международной компании репутационный ущерб. Если в данной ситуации не будет найдено цивилизованного пути урегулирования проблемы или же мы не сможем найти защиты у украинского правосудия, у компании и ее иностранных акционеров не будет иного выхода, как обратиться с иском к государству Украина в международные арбитражные органы для получения возмещения за причиненный финансовый и репутационный ущерб. Украина имеет обязательства перед своими иностранными партнерами по защите инвестиций. В нашем случае речь идет о нарушении Соглашения между Украиной и Республикой Австрия о содействии и взаимной защите инвестиций.





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