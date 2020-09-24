Дилемма Шевченко, Зеленского и Марченко: каким будет курс в конце года. Прогноз на 2020 — новости экономики Украины, курс валют

«Как жить, если бюджет посчитан по курсу 30 грн/$, а гривня – вы видите, какая у нас», — пожаловался Владимир Зеленский в июле в ходе одной из поездок в регионы. Совпадение или нет, но с тех пор у него меньше поводов для недовольства.

Два месяца спустя доллар в Украине закрепился выше 28 грн/$. Если бы не продажи валюты Нацбанком, курс мог бы уже сейчас уйти ближе к 29 грн/$ – антирекорду за последние два года.

В любом случае, «доллар по 29» на конец года – неизбежная реальность для украинской экономики этой осенью и зимой, сходятся во мнении опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Политика – в авангарде сил, которые давят на курс. Почему так и что может остановить девальвацию?

«Доллар по 30» от Зеленского и колебания Нацбанка. Почему гривня дешевеет

Шесть недель подряд доллар в Украине только дорожает – начиная с середины августа американская валюта прибавила в цене ровно гривню. 23 сентября доллар стоил 28,25 грн/$.

Опрошенные LIGA.net финансисты выделяют несколько факторов девальвации.

Спрос на доллар вырос. Импортеры стали покупать больше валюты. Их бизнес восстанавливается после карантина, хоть пока далек от докризисных показателей, в то время как у агроэкспорта – межсезонье (прошлогодний урожай продали, продукцию этого года еще не собрали).

В результате спрос на валюту в последние недели стабильно превышает предложение.

«Перед началом делового сезона, компании закупают товары, страна накапливает запасы энергоресурсов, накапливаются резервы для внешних выплат», – поясняет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Есть и другие факторы: укрепление доллара на мировых рынках, замедление инвестиций и вывод дивидендов крупными нерезидентами, добавляет Шевчишин.

Рынок настроился на девальвацию. Сентябрьская девальвация – тот самый случай, когда отметка в 28 грн/$ действительно была «психологически важной» для бизнеса. Если не учитывать краткосрочную панику в первые недели карантина в марте, такого курса межбанк не видел с зимы 2019-го.

«Доллар по 28» спровоцировал на рынке ажиотаж – количество желающих купить валюту выросло.

Почему так сложилось? «Девальвационные ожидания были сформированы риторикой политиков относительно курса», – полагает глава департамента по анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко.

Странное поведение Нацбанка. После смены руководства НБУ рынок долго не мог понять, стоит ли ждать от команды Кирилла Шевченко серьезных изменений в валютной политике.

На словах регулятор неоднократно говорил, что не собирается отходить от принципа плавающего курса и как-либо вмешиваться в рыночные тренды. На практике Нацбанк ведет себя на рынке так, как будто его устраивает плавная девальвация гривни, отметили шесть собеседников LIGA.net на финансовом рынке.

Речь о том, что несмотря на общий тренд на девальвацию, НБУ продолжал пополнять резервы, усиливая спрос на доллар.

«Действия НБУ в течение последних двух недель стали вызывать недоумение у участников рынка: складывалось впечатление, что это не сглаживание избыточных колебаний курса, а попытка усилить девальвационное давление искусственными методами и подтолкнуть курс к росту», – говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

С этим согласен СЕО Dragon Capital Томаш Фиала. «По интервенциям Нацбанка экспортерам, и банкам стало понятно, что НБУ будет помогать с выполнением заданий, которые озвучил президент и которые заложены в бюджете на этот год, – сказал Фиала выступая на конференции Европейской бизнес ассоциации. – Участники рынка поняли, что Нацбанк больше не будет позволять гривне укрепляться”.

С другой стороны, НБУ уже показал, что слишком резкая девальвация его также не устраивает. С начала сентября НБУ продал на межбанке $125 млн для поддержания курса.

Девальвация продолжится. Что будет влиять на курс осенью

Финансисты не верят, что гривня может отыграть потери августа-сентября за оставшуюся часть года. Аргументы в пользу дальнейшей девальвации можно разделить на три группы.

Госбюджет и аппетиты политиков снова угрожают гривне. Финансисты отмечают два негативных для курса фактора со стороны бюджета.

Во-первых, риск того, что государство в конце года начнет наращивать объемы расходов. Теоретически пространства для этого более чем достаточно: в январе-июле дефицит госбюджета составил 50 млрд грн, план на год – 300 млрд. Это – потенциальные огромные гривневые расходы, часть денег может попасть на валютный рынок (так было в 2017 и 2018 годах).

Во-вторых, проект бюджета-2021, который предусматривает дефицит в 6% ВВП. «Участники рынка все больше склоняются к более мягкой денежной политике и эмиссии гривны, либо прямой, либо через механизмы ОВГЗ», – полагает Шевчишин из Forex Club.

Агроэкспорт притормозит девальвацию. Ситуация на валютном рынке может стабилизироваться после сбора урожая кукурузы и подсолнечника – тогда начнется поступление и продажа валюты нового сезона от агроэкспортеров, ожидают в Райффайзен Банке Аваль.

«С другой стороны, учитывая прогнозы урожайности в этом году, не стоит ждать повторения сценария предыдущего года (в конце 2019-го продажи валютной выручки существенно выросли, что вместе с инвестициями нерезидентов в ОВГЗ укрепило гривню почти до 23 грн/$. – Ред.)», – уточняют в пресс-службе банка.

Урожай зерна может быть на 10% меньшим, чем в 2019-м, отметил в разговоре с LIGA.net один из руководителей валютного блока Нацбанка. “Но мы думаем, что это падение компенсируют продажи экспортеров кукурузы”, – сказал он.

Импорт останется слабым. Относительный позитив для гривни – деловая активность в ближайшее время не восстановится.

«В этом году экономическая активность остается очень слабой, – говорит Ахтырко из Concorde Capital. – Пока нет явных предпосылок, что спрос на валюту со стороны импортеров существенно усилится».

Откат курса почти нереален. Может ли гривня отыграться и вернуться в диапазон 27-28 грн/$?

«Реальных драйверов к укреплению гривни мы не видим, – отмечает Шевчишин из Forex Club. – Это должны быть существенные сдвиги в монетарной политике, например, резкое повышение учетной ставки. Либо невероятное стечение обстоятельств при которых в Украину хлынет валюта».

Каким будет курс в 2020 и 2021 годах. Консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз курса доллара на конец 2020 года, составленный LIGA.net на основе ожиданий семи аналитиков, – 29 грн/$. Диапазон прогнозов колеблется от 28,5 до 30 грн/$.

Курс может приблизиться к 29 грн/$ уже в октябре, не исключает аналитик Альпари Максим Пархоменко. Продолжения девальвации в следующем месяце ожидают и собеседники LIGA.net в казначействе Райффайзен Банка Аваль.

Дальше Украина, вероятно, войдет в период «доллара по 30»: в ICU прогнозируют, что 2021 год доллар закончит в диапазоне 29,5-30 грн/$.

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