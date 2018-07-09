Диджитализация и открытость: Какими станут города будущего?

Цифровые технологии настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что представить без них будущее уже невозможно

Более того, диджитализация существенно влияет на оптимизацию городской инфраструктуры, открытость услуг для горожан и развитие бизнеса. Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии «Start Something Priceless: Инициативы меняют города» в рамках Leopolis Jazz Fest, состоявшейся во Львове. Организатором дискуссии выступила компания Mastercard, передает Depo.ua.

Один из факторов открытости города для его жителей и гостей — возможность просто, быстро и безопасно рассчитываться любым платежным инструментом, будь то карта или смартфон. В этом уверен директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Сергей Францишко. В прошлом году почти 75% расходов европейских туристов в Украине были оплачены картами, в то же время увеличивается и частота ежедневных безналичных платежей среди украинцев.

Внедрением безналичных платежей в транспорте в украинских городах Mastercard занимается уже более трех лет. За это время решения заработали в метро, на фуникулере, в скоростных трамваях Киева, трамваях Львова и автобусах Мукачево. Более 28 млн поездок оплачены бесконтактно лишь в столичной подземке — количество расчетов в пиковые дни достигает 100 тыс. Возможностью рассчитываться таким способом воспользовались гости из 67 стран мира.

Безналичная оплата помогает решать вопросы комфортных расчетов на таких массовых мероприятиях, как Leopolis Jazz Fest, который уже в шестой раз стал территорией cashless. При поддержке Mastercard ряд безналичных фестивалей этого лета пополнил Atlas Weekend. Благодаря недавнему финальному матчу Лиги чемпионов в Киеве терминализация добраласт и до главной спортивной и музыкальной арены страны — НСК «Олимпийский», где установили 185 терминалов для безналичных оплат на фудкортах.

Среди влиятельных трендов в жизни горожан Сергей Францишко отметил рост роли digital-технологий и развитие потенциала смартфона как платежного инструмента. Особенно заметно это стало после запуска глобальных сервисов для мобильных NFC-кошельков в Украине — Google Pay и Apple Pay. Украинцы охотно приняли инновацию — за год количество токенинизированных транзакций в Украине возросло в 14 раз, тогда как в целом в Европе — в четыре раза. Активнее всего украинские пользователи NFC-кошельков рассчитываются в продуктовых магазинах, транспорте, кафе и ресторанах, а также на заправках.

Заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко тоже отметил прогрессирующий тренд диджитализации жизни и ее влияние на изменения в городе. Например, за прошлый год в четыре раза увеличилось количество людей, которые проголосовали за городские проекты онлайн через BankID. А вскоре во Львове заработает обновленный «Личный кабинет жителя», созданный совместно с Mastercard и SoftServe. Этот сервис призван значительно упростить, сделать более открытой коммуникацию жителей с городскими властями и учреждениями.

Еще одно решение, которое в будущем должно стать не просто трендовым, а обязательным для любого более-менее крупного города, — это единый электронный билет на общественный транспорт. В некоторых городах, в том числе в Киеве, над таким проектом уже работают, но, судя по всему, именно Львов, как один из самых инновационных городов Украины, станет первым, где система реально заработает.





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