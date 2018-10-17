Диагностика пациента будет бесплатной, — Гройсман

В следующем году диагностику пациента будет оплачивать государство

Владимир Гройсман заявил, что в следующем году диагностику пациента будет оплачивать государство

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «ДС».

«На следующий год закладываем возможность оплаты государством диагностики для пациента. При условии, что он будет направлен на обследование врачом, с которым подписал декларацию», — заявил он.

Также он напомнил, что ФАПы, городские, районные больницы не подчиняются правительству. «За них отвечает местная власть. Мы помогаем субвенциями, разрабатываем программы развития медицины на местах. Но важно, чтобы и средства по децентрализации на местах вкладывали в медицину», — отметил Гройсман.

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