Девять предприятий из пров. Хэйлунцзян построили 20 складов за рубежом

Девять предприятий из пров. Хэйлунцзян построили 20 складов за рубежом

НИА-Красноярск

Подробности

Опубликовано: 02.03.2018 13:31

Объем электронной торговли и оборот розничной интернет-торговли за 2017 г. достигли 238,72 млрд. юаней и 22,59 млрд. юаней соответственно, что больше на 22,7% и 52,6% по сравнению с с 2016-м годом.

Во всей провинции насчитывается 335 платформ электронной коммерции, 94 центра обслуживания, где работают 2083 торговых предприятия. Также созданы 18 трансграничных платформ электронной коммерции, в городах Хэйхэ и Муданьцзян построены 6 пограничных складов, а 9 хэйлунцзянских предприятий построили 20 заграничных складов за рубежом.

Грузовой чартерный авиарейс Харбин – Екатеринбург, пассажирско-грузовые смешанные авиарейсы Харбин – Новосибирск и Харбин – Екатеринбург перевезли 13,595 млн. небольших почтовых посылок, за год рост составил 55,2%. Североамериканские авиационные грузоперевозки импортировали 1221 тонну товаров трансграничной электронной коммерции, стоимость которых составляет 20,54 млн. долларов США.

Источник