Девять мультфильмов про экологию для детей и взрослых :: РБК Тренды

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Анимация с детства помогает нам понять, что значит жить на Земле и вносить свой вклад в устойчивую планету. РБК Тренды подобрали девять мультфильмов, которые расскажут об актуальных экологических проблемах

Система управления отходами в мультфильме «ВАЛЛ·И», 2009 год

ВАЛЛ-И — робот-уплотнитель мусора, который живет один на безлюдной Земле. Он убирает мусор, пока не встречает робота-исследователя Еву, и влюбляется в нее. Ева находит на Земле росток жизни — зеленое растение. Мультфильм рассказывает об отношениях между Землей и людьми, предлагается критика безответственного потребления.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

К 2050 году в мире будет производиться 3,4 млрд т твердых отходов. Земля станет похожей на планету в мультфильме — непригодной для жизни, везде мусор.

По данным Всемирного Банка ежегодно в мире выбрасывают 2 млрд т твердых бытовых отходов. В России выбрасывают 70 млн т. Органический и пищевой мусор составляет 44%, бумага и картон — 17%, пластик—12%. Все эти отходы можно переработать. Гринпис сообщает, что 94% отходов в России пока отправляется на свалку.

Планета становится все менее благоприятным местом для жизни. Пластиковые отходы и скопления мусора убивают растения и животных: из желудка мертвого кашалота в Индонезии извлекли 6 кг пластика. Ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины. Из-за токсичных выбросов от свалок меняется климат, увеличивается закисление океана и возникают лесные пожары. Каждый год загрязнение воздуха убивает 9 млн человек.

Немного сумасшедший молодой ученый Флинт Локвуд живет в небольшом городе и хочет избавить его жителей от недостатка продуктов. Он изобретает устройство, которое позволяет еде всех видов и форм падать с неба. Из-за переизбытка пищи город быстро оказывается на грани экологической катастрофы. После просмотра этого мультфильма вы точно подумаете, прежде чем выбросить недоеденный ужин.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Ежегодно в мире выбрасывается 1,3 млрд т пригодной для человека еды. По оценка Всемирного Банка, это приводит к экономическим потерям в размере $1 трлн в год, при этом более 800 млн человек в мире страдают от голода.

Потери продуктов питания и отходы — третий по величине источник выбросов парниковых газов. Ресурсы для производства продуктов питания имеют углеродный след, который составляет 8% глобальных выбросов ежегодно.

Домашний мусор на 30-80% состоит из пищевых отходов. На свалке с пищевыми отходами происходит не то же самое, что в компостной куче на даче. На полигоне отходы не становится компостом, потому, что там нет кислорода. Из-за выделений оксида серы, сероводорода появляются отвратительные запахи и вырабатывается большое количество метана.

Проблема загрязнения воды в мультфильме «Рыбка Поньо на утесе», 2008 год

Мультфильм начинается с видов морских глубин. Все животные там живут в гармонии друг с другом. Рыбка Поньо путешествует и попадает в залив, где плавают корабли и живут люди. Побережье в заливе очень грязное, рыбка оказывается в сетях вместе с кучей мусора. Мальчик Сооске помогает ей высвободиться. С этого момента начинается дружба между мальчиком и рыбкой.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Каждый год в Мировой океан попадает около 8 млн т пластика. Рост объема мусора в океане влияет на окружающую среду и экономику. Пластик накапливается в Мировом океане и опасен для морских животных — от планктона до птиц и млекопитающих. Животные могут запутаться в мусоре или употребить микропластик, что приводит к их смерти и потере биоразнообразия. Эта серьезная экологическая проблема становится актуальнее с каждым днем.

Например, около 20% коралловых рифов уничтожены без возможности восстановления. Еще 24% подвергаются рискам из-за деятельности человека.

По данным Гринпис России 68,1% загрязнения берегов водных объектов России составляет пластик. Найденные пластиковые фрагменты — это части одноразовых вещей и упаковки, среди которых 29,7% составляют окурки. Пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов составляют 9,7%, бутылки для напитков — 8,7%, пластиковые крышки — 7,3%, кусочки пластика, включая поролон и провода — 5,5%.

Загрязнение океанов пластиком в мультфильме «Сказка о белой льдинке», 1974 год

Пингвин и кашалот живут на льдинке и убирают мусор за людьми. Люди специально приплывают посмотреть, как пингвин убирает и каждый раз оставляют после себя всё больше мусора. Пингвин и кашалот грустно вздыхают и продолжают уборку льдины.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Пять мусорных островов сейчас плавают в океане. Самый большой находится в Тихом океане и равен площади Франции.

Такое скопление мусора вредит морским животным. Частицы пластика кажутся едой медузам и рыбам. Крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки оказывается в желудках морских птиц и животных. Рыба, которую мы едим, становится токсичной, потому что питается пластиком.

Птенцы пингвинов Лоло и Пепе сталкиваются с многочисленными врагами: чайками-поморниками, морскими леопардами, касатками и людьми. Люди в фильме представлены учеными-полярниками и браконьерами, которые охотятся, ловят и вывозят животных. В конце мультфильма браконьеры будут наказаны, ведь они приносят пингвинам больше горя, чем хищные звери.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Пингвинам сложно выживать из-за постоянного изменения климата, таяния льдов и ухудшения экологической обстановки. Из 18 видов пингвинов уже 13 находятся в опасности, либо под серьёзной угрозой исчезновения.

Хотя охота на пингвинов или сбор яиц незаконны, это все еще происходит в районах, где пингвины живут рядом с людьми. Например, законный сбор гуано (компонент некоторых удобрений из помета) в Перу и Чили представляет опасность для перуанских пингвинов. Накопление гуано важно для гнездования нор, но когда его собирают, гнезда разрушаются, и для гнездящихся птиц остается очень мало другой подходящей среды обитания.

Браконьерство — острая проблема на территории России. Проблемы с браконьерством есть в Тайге, под прицелом находится Таймырская популяция дикого северного оленя. По данным WWF, на Дальнем Востоке случается браконьерство в отношении тигров, леопардов, охота на бурых медведей.

Потеря биоразнообразия, изменение климата и проблема управления отходами в мультфильме «Смешарики 2D», 2020 год

Сборник экологических историй со Смешариками создан в честь Всемирного дня окружающей среды. Однажды Смешарики собрали весь свой мусор и отправили его плыть в открытый океан. Но вскоре столкнулись с неожиданными последствиями. Во второй серии они испытали на себе, что такое изменение климата и познакомились с Красной книгой. В третьей серии Крош и Ёжик исписали краской деревья, а потом отправились в экстремальный поход.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Ранее ООН объявило 2011-2020 годы десятилетием биоразнообразия. Деятельность человека сократила уровень биоразнообразия и изменила структуры популяций диких животных. За последние 50 лет вдвое увеличилась численность населения, в четыре раза выросла мировая экономика. Сейчас человечеству нужно 1,6 планеты Земля, чтобы удовлетворить свои потребности для жизни.

Экопросвещение в мультфильме «Мальчик и Земля», 2016 год

Маленький мальчик мусорит на улице, срывает цветы, бездумно тратит электричество. Земля устала от такого поведения и обращается к мальчику с просьбой прекратить и начать беречь природу, иначе всё живое на планете погибнет. Земля помогает мальчику и рассказывает о том, как можно помочь экологии.

В мультфильме Земля просит мальчика не мусорить и не сжигать отходы, сажать деревья, экономно расходовать электроэнергию. Кроме того, Земля просит мальчика рассказывать другим детям об экологических проблемах, чтобы они тоже могли помочь планете.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Экопросвещение — процесс, который позволяет людям изучать экологические проблемы, участвовать в их решении и принимать меры по улучшению окружающей среды. В результате люди развивают более глубокое понимание экологических проблем и приобретают навыки для принятия решений.

Экопросвещение пропагандирует здоровый образ жизни, прививает уважение к природе, развивает критическое мышление, учит быть ответственными.

Проблема сортировки мусора в мультфильме «Бернард сортирует мусор», 2016 год

Веселый медведь Бернард выкидывает мусор, не сортируя его. Однажды пингвин не позволил медведю выбросить смешанный мусор, но Бернард не в восторге от идеи сортировать отходы по множеству разных баков. Но Пингвин приходит на помощь, и вместе они справляются с этим делом.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

Человек производит 35 т отходов за 70 лет жизни — это вес серого кита. При этом 90% отходов отправляются на свалки, где они разлагаются сотни лет, выделяя токсичные вещества. Площадь свалок в России — около 4 млн га — территория Нидерландов или Швейцарии. Мусор можно сжигать, но тогда выделяются токсичные вещества, которые могут накапливаться в почвах, телах животных и человеке. Самый безопасный способ обращения с отходами — раздельный сбор и переработка.

В России работают около 1 тыс. мусороперерабатывающих предприятий, но они не используются на полную мощь. Раздельный сбор отходов позволит им эффективно работать и создавать новые рабочие места, помогая природе.

Проблема захоронения мусора в мультфильме «Остров собак», 2018 год

Мальчик Атари Кобаяши живет в городе Мегасаки. Коррумпированный мэр Кобаяши издает указ о том, что все домашние собаки должны быть отправлены на мусорный остров. Атари отправляется на поиски своего пса. На острове мальчик путешествует со стаей дворняг. Это путешествие изменит жизнь всей Префектуры.

Как эта проблема выглядит в реальной жизни?

В России отходы утилизируют с помощью захоронения, сжигания и частичной переработки. При этом на сжигание и переработку приходится 4-5% всех отходов. Ежегодно площадь мусорных свалок в стране возрастает на 300 тыс. га. Сейчас в России размещено более 30 млрд т мусора. Почти все свалки и мусорные полигоны загружены отходами на ближайшие пять лет.

Московская область — регион с наибольшим количеством домашних отходов. В регионе утилизируют около 3,5 млн т своего мусора и около 4,5 млн т мусора Москвы. Ежегодно на мусорных полигонах Подмосковья складируется 13-14,5% всех коммунальных отходов России.

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