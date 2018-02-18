Детский интернет-магазин «Кенгуру» — описание и особенности

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Каждый родитель желает порадовать своего ребенка интересными игрушками, креативной мебелью, книгами, а также красивой одеждой. Эти товары достаточно распространены на рынках, однако качество таких изделий очень далеко от идеала. Одним из интернет-магазинов, в которых можно найти достойные товары для детей разного возраста, является сайт «Кенгуру».

Что покупатель найдет в каталогах магазина «Кенгуру»

Детские товары всегда должны отвечать множествам стандартов, так как при несоответствии нормам безопасности, могут только навредить ребенку. Все товарные позиции магазина «Кенгуру» (https://kenguru.kz/), обладают превосходным качеством и создаются с расчетом на детскую активность. Товары для хобби создаются из нетоксичных и экологически чистых материалов, мебель имеет очень прочную и надежную конструкцию, а одежда и детский текстиль, изготавливаются из натуральных тканей. Все категории товаров магазина «Кенгуру» расположены в специальных фото-каталогах. На каждой фотографии находится изображение товарной позиции, рядом с которой указана полная информация о продукте (размер, цена, количество и т.д). В ассортименте сайта можно найти следующие детские товары:

мебель (кровати, комоды, стулья, манежи и т.д);

кресла для автомобилей и прогулочные коляски;

спортивные принадлежности (шлемы, мячи, рюкзаки и т.д);

постельные комплекты (подушки, матрацы, одеяла, конверты и т.д);

продукция для ухода и гигиены (кормление, купание, пеленание и т.д);

одежа и обувь (мальчики, девочки, новорожденные);

игрушки и настольные игры;

товары для творчества (лепка, вышивка, выжигание, рисование, моделирование и т.д);

книги для детей любого возраста.

Как сделать заказ на сайте «Кенгуру»

Для того чтобы приобрести желаемый товар, посетитель интернет-магазина «Кенгуру», должен зарегистрироваться на сайте, а после выбрать и переместить позицию в специальную клиентскую корзинку. В ней происходит дальнейшее оформление покупки. Приобретенный товар можно забрать в одном из магазинов сети «Кенгуру», так и получить его к своему подъезду, заказав курьерскую доставку. Оплатить покупку можно при помощи денежного перевода на электронный счет, либо наличными при посещении магазина. Для связи с представителем «Кенгуру», на веб-сайте указаны контактные номера.

Также стоит заметить, что нужно внимательно присматриваться к каталогу сайта, так как его состав регулярно обновляется, поэтому на виртуальных полках можно постоянно отыскать идеальный товар для себя.

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