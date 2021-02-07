«Дети вне политики». Студентам колледжа предложили подписать письмо профсоюзов. У родителей вопросы

Открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси предлагают подписать, как выяснилось, не только работникам организаций и предприятий. В редакцию обратились родители студентов Витебского государственного технического колледжа, которых смутило, что их детям также предложили подписаться под обращением профсоюзов. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в колледже, действительно ли студенты оставляли автографы под профсоюзным письмом. Тем временем письмо профсоюзов предлагают подписать также неработающим и пенсионерам.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Никто не имеет права использовать детей в политических целях. Дети должны быть вне политики, — говорит отец одного из студентов колледжа. — Да и вообще, как можно делать такие вещи, как сбор подписей под письмом профсоюзов, в учебном заведении с учащихся? На каком основании? Почему без спроса у родителей? Среди детей есть и несовершеннолетние.

Мы поинтересовались у председателя профкома учащихся в Витебском государственном техническом колледже Натальи Друтько, действительно ли учащимся предлагали подписать открытое письмо профсоюзов.

— Мне пришло письмо, как и любому руководителю профсоюзной организации, будь это учащихся или рабочих, на почту от профсоюзов на профсоюзную почту пришло данное письмо. И я как руководитель должна информировать о проблеме, о том, что происходит в стране и вообще о деятельности профсоюза. Это моя работа, — пояснила Наталья Друтько. — Мы собрали профсоюзный комитет с нашими учащимися, и мы поставили в повестку дня вопрос о том, что пришло от профсоюза письмо с просьбой от профсоюза, чтобы собрать по возможности с тех, кто хотят, подписи. Даже есть протокол, секретарь все подписал, все как положено. И дети, которые из профсоюзного комитета, в принципе все согласились поддержать письмо. Дальше дети понесли информацию к профоргам групп и уже работали там, собрали те подписи, которые были не против. Им доносилась информация, что существует письмо и желаете ли вы его подписать. Другого ничего не было. У нас не было такого, чтобы обязательно всем подписать, что кого-то заставляли, такого вообще не было.

Работники колледжа также подписывали открытое профсоюзное письмо по экономическим санкциям.

На сайте учебного заведения указано, что профком учащихся — это независимая студенческая организация, представляющая интересы обучающихся. «Первичка» колледжа входит в состав отраслевого профсоюза работников образования и науки.

Письмо предлагают подписать неработающим и пенсионерам

Тем временем на этой неделе в провластных телеграм-каналах запустили инициативу по сбору подписей под письмом профсоюзов. «Пишем письмо в Федерацию профсоюзов Беларуси!!! Для тех, кто по какой-то причине не смог подписать письмо по месту работы, неработающих и пенсионеров, — говорится в сообщении. — В письме пишем от руки свое имя, фамилию, отчество, дату и подпись. Для работающих указываем место работы, для пенсионеров — домашний адрес. Важно: письмо пишем именно от руки».

Подписанное письмо предлагали либо лично отвезти в офис Федерации профсоюзов в Минске, либо отправить по почте.

О каком открытом письме идет речь

Федерация профсоюзов обнародовала открытое письмо, адресованное Международной организации труда. В нем говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну. Напомним, ЕС ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий. С 26 января во всех первичных профсоюзных организациях Федерации профсоюзов работники подписывают открытое письмо.

Как рассказывают работники предприятий и организаций, некоторые из них подписывают письмо из-за своих убеждений, так как поддерживают заявление профсоюзов, другим же «помогают» решиться оставить свой автограф — через намеки на лишение премий и даже потерю рабочего места. Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс — чиновников на местах.

27 января в федерации заявили, что за день подписи под открытым письмом поставили больше 116 тысяч человек.

Если вы располагаете информацией о сборе подписей под открытым письмом и хотели бы рассказать, почему подписали его или нет, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut

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