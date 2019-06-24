Дети в Интернете. Что ищут школьники в Сети?

Михаил Рутман

Страна и мир

24 Июня 2019



Современные родители впервые дают ребенку мобильное устройство, когда тому исполнится 3 года. Об этом говорят соцопросы. Они же утверждают: к 11 — 14 годам гаджеты есть практически у всех. А в 15 — 18 лет около трети подростков проводят в Интернете все свободное время. Сколько конкретно, почти половина детей скрывают. Так же, как и то, на какие сайты они заходят и какие «взрослые» фильмы смотрят.

Фото: Pixabay / janeb13



Так где же на самом деле «гуляют» наши дети, выходя в Сеть? По данным специалистов «Лаборатории Касперского», больше всего времени (30%) они отдают ресурсам с программным обеспечением, а также с аудио- и видеоконтентом. На втором месте (29%) — средства интернет-коммуникации (социальные сети, чаты и форумы). На третьем (23%) — электронная коммерция. И далее — с большим отрывом: новости, поиск работы, компьютерные игры и т. д.



А что же ищут детки на просторах Сети, когда не болтают в чатах? Ответ, боюсь, понравится не всем. На первом месте (13,86%) — порнография, на втором (9,21%) — компьютерные игры, на третьем (8,67%) — онлайн-переводчики. Образовательные ресурсы, увы, в этом списке лишь шестые.



Практически у всех школьников есть страницы в социальных сетях. Там они активно общаются как с друзьями, так и с незнакомыми людьми. Причем с последними половина детишек вступает в контакт не по собственной инициативе, а принимая чье-то приглашение. Как правило, мальчики и девочки охотно рассказывают новым знакомым о себе, присылают фотографии из своей жизни. И часто сами не замечают, как становятся игрушкой в чужих руках.



Несколько лет назад в обиходе появился даже новый термин — «овершеринг». Что означает стремление человека сообщать о себе больше, чем стоило бы, пренебрегая безопасностью. Ребенок, не задумываясь, может, к примеру, рассказать, сколько зарабатывают родители, куда прячут деньги и ценности, когда их не бывает дома (семья уезжает в отпуск, на дачу и т. д.). Может сообщить сведения интимного характера (часто — с приложением фотографий), сделавшись впоследствии объектом шантажа или вымогательства. «Лишняя» информация может также использоваться для кибербуллинга — травли в Интернете, порой приводящей ребенка даже к попыткам суицида.



На просторах Сети нашим детям угрожает и масса других опасностей: «сайты самоубийц» и предложения хорошо подзаработать на доставке наркотиков (или хотя бы на их «трафаретной» рекламе), разного рода сектанты и педофилы, тролли и изготовители детской порнографии. Не говоря уж о мастерах фишинга, заманивающих яркими баннерами или, наоборот, пугающих: «Ваш компьютер заражен, перейдите по ссылке…». За чем с большой степенью вероятности следует скачивание вредоносного вируса, который либо обнуляет онлайн-кошельки (если таковые имеются), либо разрушает операционную систему.



Ребенком движет любопытство, реальной опасности такого рода контактов он оценить, как правило, не может. А «нависать» над ним целыми днями никакой родитель не в состоянии.



Рекомендации специалистов, на первый взгляд, не отличаются оригинальностью. «Больше общаться со своим ребенком» — чего уж тут нового? Да, но специалисты-компьютерщики имеют в виду другое — общаться не на кухне за кружкой чая (что само по себе не исключено и даже похвально), а в Интернете. Подружиться с ребенком в социальных сетях. Сделать его равноправным собеседником в семейных чатах. Постараться открыто, на правах старшего товарища войти в те группы, в которых состоит он.



Не отставайте от своих детей в познании Интернета — это не только поможет вам говорить с ними на одном языке и даст общие темы для разговоров, сблизит вас, но и позволит оценить риск той или иной технологии и подсказать детям, как безопасно использовать новое приложение.



Ваш ребенок сам может стать для вас прекрасным источником информации о технологических новинках, ведь дети с удовольствием пробуют все новое. Более того, от него вы будете узнавать о тех новшествах, которые заинтересовали именно его. Слушайте ребенка, интересуйтесь, задавайте вопросы. Если на какие-то из них он ответить не смог или его ответ показался вам туманным, обратитесь к интернет-ресурсам, и, возможно, на следующий день вы уже сами сможете рассказать сыну или дочери что-нибудь интересное «по теме».



Разумеется, необходимы и просветительские беседы на тему «техники компьютерной безопасности». В Сети есть множество сайтов, посвященных этой теме. Их создают и компании, производящие защитное программное обеспечение, и организации, занимающиеся защитой прав детей, и просто неравнодушные люди.



На случай же «непредвиденных контактов» необходимы «защитные барьеры». На всякий случай установите на «детские» компьютеры специальные программы для блокировки нежелательного контента. Некоторые родители боятся, что дети эти «барьеры» легко обойдут. Но, во-первых, практика показывает, что большинство детей, проинструктированных родителями по поводу техники безопасности, правильно воспринимают такую меру. Во-вторых, важно не перегибать палку — если вы не будете запрещать 14-летнему подростку игры для 8-летних, у него не будет соблазна искать обходные пути.



Надо ли говорить, что все эти мероприятия требуют определенной компьютерной грамотности (и, не побоюсь этого слова, новой культуры) от родителей. Но в данном случае можно быть абсолютно уверенным, что «лишние» знания будут отнюдь не бесполезны и для них самих.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 112 (6465) от 24.06.2019 под заголовком «Дети в Интернете».

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