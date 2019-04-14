Десятка лидеров рейтинга «30 моложе 30 — Forbes Казахстан

Фото: Levon Biss для Forbes

Ассистенты фотографа: Chris Baker, Peter Hargroves, Erwann Petersen

Раисса де Хаас, 28

Ретейл и электронная коммерция

Сооснователь Double Dutch Drinks

Нидерланды

Раисса вместе со своей сестрой-близнецом Джойс ещё в колледже открыла бизнес по производству тоников, настоянных на клубнике, мяте и гранате. Продукция их бренда Double Dutch Drinks (сельтерская вода, имбирное пиво и многое другое) сегодня представлена в 2000 супермаркетах и 4500 ресторанах и отелях класса люкс в 22 странах. Джойс занимает пост операционного директора. А Раисса? «Я старше на 11 минут, так что я генеральный директор», – улыбается она.

Давид Даттоли, 28

Технологии

Основатель Talent Garden

Италия

В то время пока WeWork концентрируется на Америке и крупных европейских городах, Даттоли собрал $61 млн, чтобы представить коворкинг в таких местах, как Бухарест и Каунас. «Инновации рождаются не только в Сан-Франциско или Лондоне», – уверен Даттоли. Сегодня проект располагает 3500 членами и 23 пространствами в восьми странах.

Майкл Соркин, 27

Производство и промышленность

Сооснователь iGo3D

Германия

Когда Соркину было 12, его семья уехала из России и обосновалась в Берлине. В 2010-м он бросил колледж («Я был в смятении – я хотел создавать»), чтобы основать iGo3D, дистрибьютора 3D-принтеров, который сегодня приносит более $28 млн дохода. Компания продает принтеры напрямую розничным сетям, в том числе Staples.

Джонатан Левин, 28

Финансы

Сооснователь Chainalysis

Великобритания

«Я не шпион», – настаивает Левин. Может, и нет, однако немало правоохранительных органов, среди которых ФБР, УБН, Европол, полагаются на программные разработки Chainalysis в целях отслеживания незаконного использования криптовалют. Стартап получил $18 млн от таких инвесторов, как Benchmark.

Карлос Родригез, 28

Спорт и игры

Основатель G2 Esports

Испания

В 2014-м Родригез завершил свою десятилетнюю карьеру в киберспорте («Я считают себя и спорт­сменом, и шоуменом»), дабы основать собственную команду G2 Esports. Клуб из 40 игроков в основном участвует в турнирах по Call of Duty и League of Legends, а доходы получает по большей части от спонсорских контрактов с такими компаниями, как Logitech. В общей сложности, по консервативным оценкам, команда стоит $105 млн.

Энди Брукшлегль, 29

Медиа и маркетинг

Сооснователь Ryte

Германия

Ryte, собравший $3,5 млн финансирования, создает программное обеспечение, помогающее сайтам лучше показывать себя в результатах поисковых запросов. Еще одно занятие Брукшлегля – он организовывает фестиваль предпринимателей во время мюнхенского Октоберфеста, куда приезжают более 5000 человек, чтобы послушать выступления звёзд вроде Ричарда Брэнсона.

Камилла Хесселунд Ластейн, 25

Социальное предпринимательство

Основатель Lix

Дания

Узнав, что только 2% учебников представлены в цифровом формате, Ластейн основала Lix, приложение – сборник цифровых учебников, работающее по подписке. «Удобство в том, – объясняет она, – что учебник находится с вами, куда бы вы ни отправились». Lix привлек $7,5 млн инвестиций, включая вклад от датского миллиардера Андерса Хольх Повлсена. Это убедило крупные издательства, такие как McGraw и Oxford, перевести свои библиотеки в цифровой формат.

Конна Уокер, 26

Искусство и культура

Основатель House of CB

Великобритания

Когда Конна Уокер училась в старших классах, она основала бренд женской одежды House of CB, предлагающий обтягивающие платья стоимостью от $150 до 200 – «инвестиции для обычных людей», как называет их сама бизнес-леди. Компания показала $15 млн прибыли за прошлый год. Среди поклонников бренда Кайли Дженнер и Дженнифер Лопес.

Янн Флюро

Наука и здравоохранение

Сооснователь Cardiologs

Франция

Первым местом работы тогда 16-летнего Флюро была луковая ферма. В конце концов он все же вступил на путь более высоких технологий: получив финансирование в размере $10 млн, создал программу, которая помогает врачам, не являющимся кардиологами, лучше анализировать результаты электрокардиограмм.

Джесс Глинн, 29

Развлечения

Музыкант

Великобритания

«В доме моих родителей повсюду вечно лежали пластинки, записи, они знакомили меня с разными музыкальными жанрами», – рассказывает Глинн. Такое воспитание дало свои плоды: на счету Джесс семь хитов, занявших первые места в британских чартах Billboard, а ее альбом 2018 года «Always In Between» также дебютировал на вершине списка.

Источник