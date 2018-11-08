Деструктивные процессы в украинской экономике продолжаются – Центр Разумкова

Украина в течение двух-трех последних лет не смогла сформировать базис устойчивого экономического роста и пока неясно, за счет чего такой базис может быть создан.

Об этом свидетельствует исследование «Сценарий-пргоноз развития экономики Украины: ограниченный пессимизм», опубликованное Центром Разумкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что после обвала в 2014-2015 годах на 17% экономика Украины растет очень медленно.

“Те 2,2 – 2,5% роста в последующие два года в лучшем случае только замедляют деструктивные процессы”, – говорится в исследовании.

В числе негативных факторов аналитики указывают фискальное давление на бизнес, консервацию приватизационных процессов, слабость защиты прав собственности.

Кроме того, говорят эксперты, жесткое следование НБУ инфляционному таргетированию и ограничения в предложении денег не приостановило инфляционные процессы, но оставило реальный сектор без надлежащего доступа к финансовым ресурсам.

“Сырьевая структура внешней торговли не позволяет стране использовать преимущества современной открытой экономики, основанной на включении в цепи добавленной стоимости, интеграции в глобальные производственные и обслуживающие сети. Стимулирование экспорта, чему даже в развитых странах уделяется первоочередное внимание, заменяется бесконтрольностью внешнеэкономической деятельности. Это проявляется в расширении контрабандных потоков и завышении экспорта для получения больших возмещений по НДС и занижении импорта для уменьшения налоговых платежей”, – подчеркивают эксперты.

Также ослабляет возможности формирования основы ускоренного экономического восстановления накопление внешних долговых обязательств, а Украина не смогла воспользоваться выгодами, полученными в процессе реструктуризации внешнего долга, указывают аналитики.

“Хуже того, социально-экономические потери последних лет, полученные на фоне глубокого разочарования во власти, которая пришла на волне высокого доверия граждан страны, не только усиливают нигилистическое восприятие отечественного настоящее, но и создают благоприятную основу для разных популистских тезисов и лозунгов”, – говорится в исследовании.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, экс-министр экономики Украины прогнозирует стране тотальный экономический крах.

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