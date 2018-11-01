Деспот и Иран: кого США отпугнули от нефти Персидского залива

Очередная порция санкций США против энергетического сектора Ирана вступает в силу 5 ноября. Заодно начнут действовать и вторичные санкции против компаний третьих стран, которые продолжат сотрудничать с Тегераном в этой сфере. Вслед за выходом США из ядерной сделки по Ирану в мае этого года сотрудники американского Госдепа и Минфина отправились в два десятка стран с недвусмысленным предупреждением: вести дела с Тегераном опасно. Более того закупки оттуда нефти, на продажи которой опирается бюджет Исламской республики, вообще стоит прекратить. «Известия» изучили, кто уже поддался давлению Вашингтона, кто рассчитывает продолжить закупки у Ирана черного золота, несмотря ни на что, и насколько существенно нажим американцев повлияет в итоге на экспорт энергоносителей из этой страны.

Самоотвод Европы

В середине лета, по итогам поездки в страны Европы и Азии представителя Госдепа Брайана Хука, ответственного за усилия США по изоляции Ирана, администрация Дональда Трампа не без гордости отметила: более 50 международных компаний склоняются к сворачиванию своей деятельности в Исламской Республике. Самой громкой жертвой стала французская Total: в августе компания, одной из первых пришедшая на иранский энергорынок вслед за отменой старых санкций в январе 2016 года, официально отказалась от контракта на разработку газового проекта «Южный Парс-11», где французам принадлежало 30%.

Фото: Global Look Press/Alexander Pohl/ZUMAPRESS

Вначале европейцы пытались найти выход из ситуации. Глава МИД Германии Хайко Маас предложил коллегам создать собственный валютный фонд и собственную систему межбанковских расчетов, недоступную для американских властей. Неофициально дипломаты увещевали, что выдавливание SWIFT из Ирана еще активнее подтолкнет к созданию альтернативной платежной системы Китай и Россию, что будет не в интересах ЕС. Но в итоге ни одна страна Евросоюза так и не решилась стать юрисдикцией механизма специального назначения (special purpose vehicle, SPV) для расчетов с Ираном в обход санкций США.

Как дали понять «Известиям» источники в европейских дипломатических кругах, давление США действительно оказалось слишком велико. А завязка европейских компаний и финансовых структур на Америке столь значительны, что странам ЕС не осталось ничего, кроме как оставить вопросы сотрудничества с Тегераном на усмотрение своих национальных компаний.

Очередь на исключения из правил

Сейчас Китай — крупнейший в мире импортер нефти. По данным Управления энергетической информации США, в 2017 году страна ввозила по 8,4 млн баррелей в день, из которых больше всех — 1,2 млн поставляла Россия, а от 500 тыс. до 800 тыс. баррелей в сутки — Иран.

Штаб квартира китайской нефтегазовой компании в Пекине China National Petroleum Corporation

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Если КНР, находящаяся в состоянии торговой войны с США наверняка продолжит закупать иранскую нефть, не выпрашивая у Америки каких-то исключений, то Индия, второй после КНР покупатель иранской нефти, уже обратилась к американцам с просьбой вывести ее энергокомпании из-под санкций в виде исключения. Растущие цены на энергосырье и слабая рупия не позволят Индии отказаться от иранской нефти минимум до марта будущего года, и Нью-Дели, в среднем покупающий у иранцев по 500 тыс. баррелей ежедневно, рассчитывает, что США дадут стране так называемый waiver (право на исключение из правил).

Те же надежды и у Турции, которая импортирует из Ирана большие объемы как нефти, так и газа. Но тон в отличие от Нью-Дели другой: Анкара громче всех заявляла о неправильности санкций против своего соседа и чуть ли не требовала у Вашингтона сделать для Турции, четвертого по значимости импортера иранской нефти, исключение. Недавно Анкара выпустила из тюрьмы американского пастора Эндрю Брансона, а также пообещала Вашингтону всю посильную помощь в расследовании убийства гражданина США, саудита по рождению Джамаля Хашокджи. Потому турецкие власти и сочли, что заслужили встречных уступок. При этом, правда, Анкара подстраховалась: ведущая турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras уже вдвое снизила объемы закупок в Иране.

Нефтяные танкеры ждут очереди на отгрузку на нефтеперерабатывающем заводе Tupras недалеко от северо-западного турецкого города Измит

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Импорт из Ирана в последние месяцы почти свели к нулю и два азиатских союзника США — Япония и Южная Корея. Но такая ситуация ни Токио, ни Сеул не устраивает. При администрации Барака Обамы, когда против Тегерана действовали предыдущие санкции, обе страны получили исключения, продолжив энергосотрудничество с Ираном. И они явно рассчитывают на это и сейчас. На днях глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва попросила главу Госдепа Майка Помпео «проявить максимальную гибкость», предоставив Южной Корее освобождение от вторичных санкций. Наконец, о том же самом США попросил и Ирак, страна, во многом зависимая от Тегерана в плане поставок газа и электроэнергии.

Как считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, скорее всего, исключения будут сделаны для таких стран, как Индия, Южная Корея, возможно Турция, и Китай. В случае КНР исключения из общих санкционных правил, по мысли эксперта, могут быть преподнесены как приглашение к диалогу и своеобразная разменная монета на фоне идущей торговой войны Вашингтона с Пекином. Южную Корею американцы могут вывести за скобки санкций как относительно лояльного союзника, а Нью-Дели — по принципу «понять и простить»:

— В начале 2000-х, в золотую эпоху нефтепереработки, Индия настроила по всей стране массу НПЗ, заточенных исключительно на тяжелую иранскую нефть, и найти ей сейчас альтернативу будет сложно, — пояснил Игорь Юшков. — Делать исключения для европейцев смысла нет — их объемы закупок у Ирана незначительны. Франция прекратила импортировать иранскую нефть с июля, среди других средних импортеров остались лишь Италия и Испания.

Отгрузки нефти в Персидском заливе

Фото: Getty Images/Ali Mohammadi/Bloomberg

Эксперт Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер, впрочем, допустил, что Австрия или Италия потенциально могут проигнорировать санкции США.

— В Германии также идут дискуссии о том, что некоторые компании, у которых нет значительных бизнес-интересов в США, могут получить господдержку от государства для сотрудничества с Ираном, — сказал немецкий эксперт «Известиям».

Что день грядущий всем готовит

Иранские официальные лица уверяют, что замены для нефти из Исламской Республики не найдется, а значит, свернуть экспорт у США не получится. Мнения на этот счет разнятся. Основываясь на опыте прошлых антииранских санкций, одни аналитики считают, что сократить экспорт нефти из страны более чем на 50% будет сложно. Другие — что мировая экономика не так уж и нуждается в нефти из Ирана. Штефан Майстер, например, уверен, что на фоне грядущего глобального экономического кризиса, торговой войны США с Китаем и ограниченного роста экономики в КНР на глобальном уровне будет меньше спроса на нефть.

Рабочий проверяет уровень нефти в цистерне на нефтяном терминале на окраине Калькутты, Индия

REUTERS/Rupak De Chowdhuri

— Но я также могу представить, что Россия и арабские страны могут заполнить пробел, если это необходимо, — отметил немецкий аналитик.

Еще в июне страны ОПЕК и не входящие в нее экспортеры нефти договорились нарастить добычу на дополнительные 1 млн баррелей в день. Но сделать это на деле оказалось не так просто. Как показал внутренний документ ОПЕК, попавший в распоряжение агентства Reuters, в ряде нефтедобывающих стран — Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте, ОАЭ и России — добыча пошла вверх. Зато в Анголе, Казахстане, Малайзии и Мексике она упала. Самое же серьезное падение который месяц подряд демонстрирует Венесуэла, где на фоне острого экономического кризиса объем нефтедобычи упал с мая по сентябрь сразу на 189 тысяч баррелей в день. И ничего не предвещает того, что в обозримой перспективе Каракас наверстает недостачу.

Снизил добычу, собственно, и сам Иран и, как следствие, стал меньше экспортировать: по данным аналитической компании ClipperData, в сентябре экспорт иранской сырой нефти и конденсатов составил всего 1,7 млн баррелей в сутки. В предыдущие месяцы этого года страна ежедневно экспортировала 2,5 млн баррелей. В ближайшее время санкционное давление может опустить иранский экспорт еще ниже, считает Игорь Юшков: среди крупных импортеров останутся Индия и Китай, при этом Пекин начнет постепенно искать альтернативных поставщиков.

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