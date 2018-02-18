Дешевый бензин: где, когда и как его искать украинцам

На минувшей неделе в Украине начал дешеветь бензин. Средние цены даже на 95-й бензин уже преодолели психологическую отметку в 30 грн в сторону понижения. Надолго ли это подешевление? Какой будет траектория цен дальше? Эти вопросы волнуют, пожалуй, всех без исключения автомобилистов. Эксперты же большей частью дают лишь краткосрочные прогнозы.

Сайт «Сегодня» попытался разобраться, какие факторы влияют на формирование цен на украинских АЗС, можно ли спрогнозировать стоимость топлива больше, чем на пару недель, и как-то сэкономить.

Ответить на эти вопросы нам помог директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцев.

Закупочная цена: автомобили заправляются не нефтью, а бензином

По словам эксперта, цены на бензин могут изменяться под воздействием четырех групп факторов. Первая – это факторы, связанные с закупочной ценой.

Поскольку нефтепродукты в Украине на 80-85% импортируемые, таможенная стоимость нефтепродуктов, или стоимость нефтепродуктов на границе с Украиной, очень сильно влияет на цены АЗС. В свою очередь, таможенная стоимость формируется под влиянием котировок на нефть.

Казалось бы, все просто: можно следить за сообщениями о том, как меняются цены на нефть, и предугадывать, в какую сторону будут меняться цены на бензин. Но Геннадий Рябцев предупреждает: в этом кроется одна из основных ошибок.





«На самом деле на рынке, который мы называем рынком нефти, реальная нефть не продается. На биржах продают финансовые инструменты, т. е. финансовые обязательства по поставкам нефти через какой-то период времени, так называемые деривативы. И непосредственного влияния на цены на заправках эти котировки не имеют. Тем более, при расчете цены нефтепродуктов используются усредненные котировки за длительный период времени, а при таком подсчете многие ценовые колебания сглаживаются», – объясняет эксперт.





Высказывания или новости на тему «цены на нефть упали, а бензин в Украине не подешевел», эксперт называет чистым популизмом.

Влияние на «бензиновые» цены оказывает не стоимость нефти, а стоимость нефтепродуктов на границе в Украиной.

Усредненную цену нефтепродуктов можно узнать по котировкам двух крупных международных агентств: Platts и Argus. Цены конкретных производителей меняются в основном под влиянием изменений усредненной цены.

Факторы, связанные с закупочной ценой, отражаются на стоимости бензина в среднем через 10 дней. Именно за столько времени закупленная на границе партия топлива доходит до АЗС.

Изменение цен на нефтепродукты на 1% приводит к изменению цен на АЗС на 10 копеек.

То есть, если усредненная цена нефтепродуктов на границе выросла на 1%, то через неделю цены на заправках могут вырасти на 10 копеек (при условии, что не изменятся другие группы факторов).

Колебания курса доллара и евро отражаются на бензине через 2 недели

За какую мировую валюту Украина покупает нефтепродукты, зависит от производителя. С Беларусью мы в основном рассчитываемся евро, с Россией – в долларах. Со странами ЕС расчет может идти в любой валюте.

При расчете цены также используется усредненный курс за две недели. Если он меняется на 1 грн, это означает, что через следующие две недели цены на бензин могут измениться на 70-80 копеек – в сторону изменения курса валют. Опять же, если остальные факторы в это время не внесут свои коррективы.

Почему цены в Киеве выше, чем в регионах

Третью группу факторов эксперты называют «спрос», хотя, по сути, это колебания цен в зависимости от платежеспособности жителей того или иного региона.

То есть, в одной и той же сети АЗС цены могут колебаться, в зависимости от региона. Так, в столице обычно топливо дороже, в не слишком богатых регионах – дешевле. Влиянием этой группы факторов может объясняться, в частности, наблюдение водителей насчет того, что в АЗС на трассах цены, как правило, ниже, чем в крупных городах.

А вот сезонные изменения спроса на топливо не оказывают влияния на цены уже много лет. С тех пор, как было отменено госрегулирование. Так что тезисы о том, что бензин дешевеет или дорожает, например, в связи с посевной или уборкой урожая – тоже либо заблуждение, либо обман.

Не отражается на ценах и зимнее уменьшение спроса на горючее, когда не проводятся сельхозработы, да еще и машины-«подснежники» не выезжают на дороги.





«Дизтоплива зимой, конечно, потребляется значительно меньше, а бензина – всего на 10% меньше, чем в другие времена года. Но это не влияет на цены. В это время просто немного снижаются объемы поставок», – говорит Геннадий Рябцев.





В цене бензина всегда присутствуют риски

Четвертая группа факторов, которая влияет на формирование цены на бензин, – это риски продавцов. Риски колебания курса валют, риски изменения мировых цен на нефтепродукты.





«К примеру, в начале года курс доллара начал расти. А сетям нужно через какое-то время делать очередные закупки. Но прежде – получить гривни от клиентов, перевести их в доллары или евро по коммерческому курсу и на них закупить партию нефтепродуктов. Что будет делать продавец, когда гривня каждый день падает? Естественно, повысит цену на бензин, чтобы впоследствии избежать потерь, если валюта будет дорожать и дальше», – объясняет Геннадий Рябцев.





Точно так же риски закладываются в цену и когда дорожают нефтепродукты на мировом рынке.

Заложенные в цену бензина риски – это и ответы на частые вопросы о том, почему бензин не дешевеет, когда гривня укрепляется. Поскольку экономических предпосылок для постоянного укрепления гривни в стране нет, а курсовые колебания значительные, продавцы топлива, как правило, выжидают несколько недель, прежде чем снизить цены на стелах АЗС.

Почему цены на бензин в Украине «колеблются» сильнее, чем в Европе

В структуре украинской цены на бензин доля закупочной цены составляет примерно 45%. Налоги – около 40%. Остальные 15% – логистика, расходы на зарплаты сотрудников и коммунальные услуги, а также коммерческая прибыль. Из этих составляющих наиболее переменчивая величина – закупочная цена. Акцизы не меняются уже второй год, собственные расходы АЗС также примерно одинаковые.

А вот в той же Европе доля закупочной цены – менее 30%, а налоговая составляющая – порядка 60%. Именно таким различием в структуре цены объясняется тот факт, что при изменении средней стоимости нефтепродуктов у нас происходят намного большие колебания цен, чем в Европе. У нас это «удар» по 45% цены, а в других странах – по 25%.





«Если топливо у нас подорожало намного больше, чем, например, во Франции, или подешевело намного меньше – так это не потому, что у нас сговор. Просто доля того, что может измениться, у нас больше, чем во Франции. Поэтому все колебания на мировых рынках Украина ощущает сильнее, чем европейцы», – объясняет Геннадий Рябцев.





Два важнейших фактора влияния пока радуют

Наиболее переменчивыми факторами, влияющими на цену топлива в Украине, являются таможенная цена на нефтепродукты и курс доллара. Эти же факторы будут вносить коррективы в цены АЗС и в нынешнем году.

Цены на нефтепродукты сегодня являются неоправданно завышенными, спекулятивными, а потому в недалеком будущем они будут снижаться, прогнозирует эксперт.





«По нашим прогнозам, цены на нефть, нефтяные котировки, а за ними и нефтепродукты будут дешевле, чем сейчас, на протяжении всего года. Есть предпосылки для снижения цен на 5 или даже на 8-10%. Если на границе нефтепродукты подешевеют на 8%, это значит, что где-то на 80 копеек должна снизиться и цена на бензин», – говорит Геннадий Рябцев.





Как писал сайт «Сегодня», по мнению финансовых экспертов, курс доллара до лета также будет снижаться, а гривня – укрепляться. То есть, из двух основных факторов, влияющих на стоимость топлива, оба имеют тенденцию к понижению цены.





«Если доллар подешевеет еще на гривню, значит, цена бензина должна будет снизиться еще на 70-80 копеек. То есть в целом к середине весны возможно снижение цен на АЗС где-то на 1 – 1,5 грн. И это если просчитывать только цену на нефть», – говорит эксперт.





Где искать еще более дешевый бензин

Впрочем, столь существенного уменьшения цен на АЗС мы можем и не увидеть. Или наоборот: бензин может подешеветь даже сильнее, чем спрогнозировал эксперт, но, опять-таки, по ценникам АЗС мы это вряд ли заметим. Причина кроется в «особенностях конкуренции» на нашем розничном рынке топлива, говорит Геннадий Рябцев.

Дело в том, что компании предпочитают менять ценники на стелах далеко не сразу после того, как появились экономические предпосылки для снижения цен, и только при минимуме рисков. То есть – крайне редко. Снижение цен они предпочитают в первую очередь закладывать в скидки и бонусные программы.

То есть, как только появляются экономические предпосылки для снижения цен на АЗС, компании начинают активнее вести программы лояльности. Увеличивают скидки, дарят больше бонусов и т.д. То есть в первую очередь снижение цен начинают ощущать постоянные клиенты той или иной сети, имеющие «карты лояльности», дисконтные карточки, талоны и др.





Источник