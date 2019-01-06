Десантный корабль морской пехоты США USS Fort McHenry идет в Черное море. ФОТО — Цензор.НЕТ

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .
Как пишет портал mil.in.ua, корабли-доки типа «Уидби Айленд» могут разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).
На борту корабля есть площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.
Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):
- Водоизмещение: 16100 тонн
- Длина: 186,0 метров
- Ширина: 26,0 метров
- Осадка: 5,0 метров
- Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
- Скорость: 22 узла
- Десантовместимость: 504 бойца
- Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.
22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США.
Источник: https://censor.net.ua/p3105198
Источник