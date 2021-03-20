Дерипаска назвал решение Центробанка о повышении ставки атакой на доходы россиян

https://www.znak.com/2021-03-20/deripaska_nazval_reshenie_centrobanka_o_povyshenii_stavki_atakoy_na_dohody_rossiyan

2021.03.20

Промышленник, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска считает, что решение Центробанка о повышении ключевой ставки является атакой на доходы россиян.

«Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний. Причем, очевидно, оно преследует уже не экономические, а политические цели. Видимо, мало было ЦБ с „успехов“ за предыдущие пять лет, которые привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева.

Теперь ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», — написал Дерипаска в своей телеграм-канале.

Напомним, 19 марта Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 4,25 до 4,5% годовых. Это сделано впервые с декабря 2018 года.

С середины 2019 года Центробанк девять раз снижал ключевую ставку. За этот период суммарно регулятор снизил ее на 3,5 процентного пункта с 7,75%. Последнее снижение — на 0,25 процентного пункта — произошло в июле 2020 года.

Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка, в частности, делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.

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