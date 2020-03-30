Депутаты ОПЗЖ помогли Степанову стать министром здравоохранения. Новости политики

Ключевые голоса при голосовании за назначение Максима Степанова министром здравоохранения дала фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Об этом свидетельствуют результаты голосования по фракциям, передает «ДС».

Так, за кандидатуру Степанова было отдано 246 голосов, 195 из которых дала фракция «Слуга народа».

Степанова поддержали депутатские группы «За майбутнє» (8) и «Довіра» (13), а также 9 внефракционных.

Среди депутатов от ОПЗЖ в голосовании приняли участие 23 нардепа, 21 из которых проголосовал «за» и двое воздержались.

Таким образом, общее количество проголосовавших «слуг», нардепов из групп и внефракционных составляет 225 голосов при 226 необходимых.

При этом во время первого голосования назначение Степанова поддержали 217 парламентариев, среди которых 18 — от ОПЗЖ.

Как сообщала «ДС», на сегодняшнем внеочередном заседании ВР в парламенте не нашлось голосов для назначения в Кабмин Степанова.

Во время повторного голосования Степанов был назначен министром здравоохранения.

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