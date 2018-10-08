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Депутат Верховной рады: на Украине голодомор, нет лекарств, население вымирает

Экономика Украины 08 Окт 2018
Депутат Верховной рады: на Украине голодомор, нет лекарств, население вымирает
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  • Депутат Верховной рады: на Украине голодомор, нет лекарств, население вымирает  Вести Экономика

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    Олег Пендзин о повышении пенсий и дополнительных налогах для каждого украинца →



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