Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» за долги — Федеральное агентство новостей No.1

18:55 21 Декабря 2018

Киев, 21 декабря. Депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко предложил продать госкомпанию «Нафтогаз» из-за огромных долгов. Об этом парламентарий заявил в ходе выступления на круглом столе «Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты».

По словам Козаченко, для погашения долгов компании по кредитам потребуется не менее трех лет. Киев сможет направить вырученные от продажи «Нафтогаза» деньги на погашение госдолга и улучшение финансового положения.

«Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года стоимость вообще может упасть вдвое, мы допустить этого не можем», — заявил парламентарий.

Козаченко призвал повысить капитализацию «Нафтогаза» до 80% и выгодно продать госкомпанию, он отметил, что сейчас капитализация составляет 76%.

Напомним, экономика Украины переживает стремительный упадок после госпереворота 2014 года. За пять лет отношение госдолга к ВВП увеличилось вдвое — с 36,6% до 71,8%. По условиям Международного валютного фонда (МВФ) цена на газ для населения повысилась с 725 гривен до 8,5 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров газа.

Бывший начальник пресс-службы «Нафтогаза Украины», независимый эксперт по энергетике Валентин Землянский ранее заявил, что киевские власти ускоренными темпами ведут Украину к «энергетической бедности». По словам эксперта, вскоре природный газ может стать недоступным для большинства украинцев. Для того, чтобы спасти газовую сферу, Киеву необходимы многомиллиардные вложения, однако сейчас украинские власти не могут себе такого позволить.

Автор: Софья Куликова

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