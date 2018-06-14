Депутат Рады подтвердил, что попал в ДТП, и рассказал подробности

Виновником ДТП, в которое под Лубнами Полтавской области попал нардеп Сергей Шахов, стал пьяный водитель

Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

Отмечается, что Шахов ехал в Запорожье, когда на односторонней дороге под Лубнами въехал в автомобиль, который стоял поперек дороги на неосвещенном участке без габаритов, — пьяный водитель ударился в отбойник и стал поперек дороги.

«От столкновения с ним наш автомобиль бросило на отбойник и далее — на обочину. Хорошо, что все в моей машине были пристегнуты. Иначе последствия были бы значительно серьезнее. Получил ушибы. Вызвали скорую и полицию. Пьяного забрала скорая — надеюсь, с ним все будет в порядке. Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать машины и регулировать движение — предотвратили пару столкновений», — подчеркнул Шахов.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник