Депутат Мусий устроил драку в прямом эфире (ФОТО, ВИДЕО)

Народный депутат Олег Мусий подрался с главой «Всеукраинской сети ЛЖВ» Дмитрием Шерембеем в эфире телеканала «Прямой»

Также Мусий обозвал Шерембея «известным лгуном», а его организацию — классическим примером «грантоедской организации, пилящей деньги», передает «ДС» со ссылкой на «Прямой».

После таких слов Шерембей подошел к Мусию и плеснул на него водой. Завязалась драка, и чтобы разнять драчунов, понадобились усилия трех человек.

Отметим, в ходе драки Мусий заявил, что он депутат и его нельзя трогать.

«Я хочу официально сделать публичное заявление о преступлении против народного депутат, совершенном гражданином Шерембеем, в том числе при участии телеканала Прямой, который не обеспечил безопасность народных депутатов, которых он приглашает», — сказал он и попросил отреагировать «спецслужбы и Генеральную прокуратуру».

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