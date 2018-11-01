Депутат Госдумы: Санкции России перекроют финансирование Киевом операции в Донбассе

Соответствующее заявление 1 ноября сделал зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

«Это давно надо было сделать, потому что экономика Украины в большей степени сегодня подпитывается, в том числе за счет России, потому что [между нашими странами] деловые отношения, торговые отношения, и в том числе десятки и сотни тысяч людей сегодня работают в России, отправляют на Украину миллиарды рублей переводами, и за счет этого в какой-то мере поддерживается экономика», — отметил парламентарий.

Удар без сдачи: Россия вводит санкции, которые нанесут ущерб Украине По его словам, из этого следует логичный вывод о том, что введением контрмер Россия блокирует финансирование украинскими властями гражданской войны.

«Это значит, мы поддерживаем экономику, бюджет Украины, а бюджет Украины направляет огромные ресурсы сегодня на гражданскую войну, которая идет на юго-востоке Украины, где гибнет мирное население», — объяснял Водолацкий.

Сегодня Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Данные контрмеры в отношении физических и юридических лиц Украины предусматривают блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества в России и запрет на вывод капитала за пределы страны. Несмотря на то что в санкционный список попали сотни граждан и компаний Незалежной, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинский народ в целом данные меры не коснутся, так как РФ продолжает считать его братским.

«Президент Путин неоднократно говорил о том, что собственно граждане Украины страдают из-за той политики, которую проводит руководство, из-за тех авантюрных действий, в которые они были втянуты на юго-востоке страны. Поэтому президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для России, за исключением неудачных его представителей, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», — подчеркнул он.

По мнению российского политолога Дмитрия Абзалова, данный указ сильно ударит по экономике Украины, в частности по сектору нефтепереработки, инвестициям, сельскому хозяйству и др.

«Чем для нее (Украины. — Ред.) могут обернуться санкции, можно посмотреть на примере липецкой фабрики «Рошен». Ее даже продать нельзя нормально», — отметил он.

Такого же мнения придерживается и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, подчеркнув, что в последние годы был отмечен рост товарооборота между Россией и Украиной, от которого выигрывала именно последняя.

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