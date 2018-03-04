Депрессия великих. Как Россия встретит новый глобальный кризис

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировая экономика в 2018 году, по уточненным оценкам Всемирного банка, вырастет на 3,1% вместо предполагавшихся ранее 2,9%. Это максимум со времен глобального кризиса десятилетней давности. Впрочем, наряду с ускорением роста отмечается и самый высокий уровень рисков за последние два с половиной десятилетия. Обвал на фондовых рынках, протекционизм, масштабные кибератаки и даже ядерная война — вот что грозит глобальной экономике, констатировали аналитики The Economist. Откуда ждать «черных лебедей» и успела ли российская экономика сформировать запас прочности, достаточный, чтобы противостоять грядущим потрясениям, — в материале РИА Новости.

В полный рост: на чем Россия выехала из кризиса

Развал ЕС, нефть и геополитика

Мировую экономическую стабильность способен пошатнуть выход отдельных государств из ЕС, например, обремененных долгами Греции и Италии. Ущерб, нанесенный европейским банкам, будет столь велик, что мировая экономика впадет в рецессию.

Но этот риск эксперты оценивают как очень низкий — на пять баллов по 25-балльной шкале. Показатель риска учитывает вероятность события — от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), а также его влияние на изменение годовых темпов роста ВВП: на 0-0,1 процентного пункта по сравнению с базовым прогнозом при очень слабом влиянии, на два и более — при очень сильном (рост в позитивных сценариях и падение — в негативных).

Флаг Евросоюза

Еще одна маловероятная угроза — падение стоимости нефти из-за срыва договоренностей по ограничению добычи углеводородов в рамках ОПЕК+. Факторы риска здесь — усиление политической напряженности в Персидском заливе и выход России из соглашения, пишет The Economist. В результате убытки понесут все нефтедобывающие страны.

В поисках «черного лебедя»: откуда придет новый финансовый кризисТакже в числе не столь явных угроз — конфронтация между крупными странами на Ближнем Востоке, открытое вооруженное противостояние США и КНДР, боевые столкновения из-за территориальных споров в Южно-Китайском море.

Падение фондовых рынков и мировой торговли

Гораздо более реальная опасность — длительное падение на основных фондовых рынках. Эксперты указывают, что мировая экономика переходит в новую фазу.

Все больше центробанков готовы сворачивать программы количественного смягчения и повышать процентные ставки, сверхнизкий уровень которых стимулировал бум на рынках ценных бумаг.

Второй по значимости источник угроз — протекционистская политика США и потенциальный спад в мировой торговле. Протекционизм негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Это вызовет спад в торговле, больно ударив по мировой экономике.

Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 1 марта 2018

Больше всего от негативных глобальных процессов, как правило, страдают развивающиеся рынки.

Однако, как показало недавнее исследование Гарварда, развивающиеся экономики уже не столь беззащитны.

S&P вновь объявило дефолт по облигациям Венесуэлы

Меньше подвержены дефолтам

Уровень дефолтов с 2011 года был относительно низким для периода сокращения потоков капитала, говорится в работе гарвардского экономиста Кармен Рейнхарт, главного экономиста Standish Mellon Asset Management Винсента Рейнхарта и Кристофа Требеша из Кильского института мировой экономики.

Страны с большой долговой нагрузкой смогли перенести погашение обязательств на будущие десятилетия на более благоприятных условиях.

Кроме того, развивающиеся страны с повышенным риском дефолта приобрели устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики за счет сокращения торгового и бюджетного дефицитов.

Аналитики делают вывод: кризис в отдельной стране уже не вызовет цепную реакцию. Суверенные дефолты станут менее масштабными, более изолированными и не будут иметь прежних системных последствий.

Мощный разворот

Годовая инфляция в России замедлилась в январе до 2,2%Это касается и России, чья экономика восстанавливается после девяти кварталов непрерывного спада. Два года назад российский ВВП достиг дна, опустившись до отметки минус 2,8%, а 2017-й завершился уже с 1,5% роста. Прогноз по итогам первого квартала 2018-го — 1,5-1,8%. Ключевая причина такого разворота — укрепление макроэкономической стабильности, указывает ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.

Инфляция в России сейчас — 2,2%, самая низкая за всю историю наблюдений. Это заслуга Центрального банка.

Международный опыт показал: таргетирование инфляции, начатое ЦБ в конце 2014 года, не только замедляет темпы роста потребительских цен, но и укрепляет макроэкономические механизмы. Следовательно, экономика становится менее уязвимой и к внутренним, и к внешним воздействиям.

Еще один фактор — цены на нефть: в 2016-м они падали до 27 долларов за баррель, сейчас же поднялись выше 60 долларов. Наконец, помогает и восстановление мировой экономики — впервые после кризиса 2008 года крупнейшие развитые страны одновременно демонстрируют экономический рост.

Новая Великая депрессия?

В то же время рост таит в себе опасности — по ряду значимых показателей состояние современной глобальной экономики почти полностью соответствует ситуации накануне Великой депрессии (1929-1933 годы), предупреждает известный американский экономист и инвестбанкир Джеймс Рикардс.

Толпа на Уолл-стрит в Нью-Йорке, США. 1929

Нынешний стремительный подъем экономики США и европейских стран может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, что произошел в 1929 году, считает Рикардс. И тогда длительная рецессия во всем мире неизбежна.

Насколько это затронет Россию? За четыре года, что экономика страны находится под санкциями со стороны США и ЕС, она неплохо «закалилась», указывают аналитики. Стране пришлось по-максимуму задействовать внутренние ресурсы, и экономика стала более сбалансированной.

Устойчивость российской экономики в начале года признали и все три международных рейтинговых агентства, повысив прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». В конечном счете страна не только успешно справилась с обрушением нефтяных цен и западными санкциями, но и подготовилась к возможным катаклизмам в мировой экономике.





Источник