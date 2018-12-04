Денисовой стало пллохо на ток-шоу (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Уполномоченый верховной рады Украины по правам человека потеряла сознание в эфире программы «Свобода слова на канале ICTV

Об этом передает «ДС» со ссылкой на Эспрессо.

Во время выступления президента Петра Порошенко омбудсвумен потеряла равновесие и упала. Ее подхватили другие гости студии и вместе с президентом помогли отойти за кулисы шоу.

«Представьте себе, с каким напряжением сейчас работает уполномоченный по правам человека. Людмила Денисова работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков. Мобилизирует международную поддержку, мобилизирует омбудсмена России, осуществляет координацию адвокатов», — отреагировал президент Украины во время телепрограммы на ICTV.

После короткой паузы Денисова под аплодисменты вернулась в студию.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщала, что для защиты пленных моряков Украина сформирует группу адвокатов.

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