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Денисова попросила Красный Крест посетить украинских политзаключенных в России

Политика 25 Июн 2018
Денисова попросила Красный Крест посетить украинских политзаключенных в России
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алану Эшлиману с просьбой о визите представителей МККК к украинским политзаключенным в России

Заявление Денисова разместила на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Призываю главу Делегации МК Красного Креста в Украине Алана Эшлимана способствовать визитам представителей МККК к гражданам Украины, содержащимся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, в частности к Олегу Сенцова, который объявил голодовку 14 мая 2018, и Владимиру Балуху, который голодает с 18 марта 2018 года, и здоровье которых в критическом состоянии!», — написала Денисова.

Как сообщала «ДС»,  15 июня, уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где удерживают украинского политзакюченного Олега Сенцова. 

Также ее не пустили ни к одному из украинских политзаключенных, захваченных Россией.

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