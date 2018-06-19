Денисова написала письмо Москальковой: Помогите посетить 4 политзаключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова написала своей российской коллеге Татьяне Москальковлой письмо с просьбой поспособствовать в посещении украинских политзаключенных

В частности, речь идет о Владимире Балухе, Олеге Сенцове, Александре Кольченко и Станиславе Клыхе, передает «ДС» со ссылкой на страницу Денисовой в Facebook.

«В рамках последних договоренностей с российской стороной мы подготовили свое письмо и уже повезли в офис Уполномоченного РФ», — написала омбудсмен.

Кроме того, Денисова выразила беспокойство относительно состояния здоровья украинцев, которые объявили голодовку: Балух голодает 93 дня, Сенцов — 37 дней, Клых — 12 дней и Кольченко, который уже закончил голодовку, но потерял 8 килограммов.

Также она попросила помочь ей в посещении указанных пленников Кремля и пообещала, что соответствующую помощь окажет коллеге на территории Украины.

Как сообщала «ДС», уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к политзаключенному Николаю Карпюку в колонию в российском Владимире. Также ей не удалось увидеться с режиссером Олегом Сенцовым.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник