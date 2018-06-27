Денисова написала письмо главе администрации Путина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за ситуации с заключенными

«Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы», — отмечает Денисова в Facebook, сообщает «ДС».

«Поэтому обратилась с официальным письмом к главе Администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию предоставленных мне президентом РФ гарантий», — добавляет она.

Денисова также сообщила, что обратилась и к заместителю руководителя Админстрации Президента РФ — пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов.

Напомним. что Московский городской суд отказал ей во встрече с осужденным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко.

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