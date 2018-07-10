Денисенко прогнозирует, что по вопросу обновления состава ЦИК удастся договориться ближе к осени

Напомним, вопрос обновления состава ЦИК вернули в повестку дня ВР на 12 июля

По вопросу обновления состава Центральной избирательной комиссии удастся договориться ближе к осени. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал нардеп от БПП Вадим Денисенко.

«К сожалению, по состоянию на сейчас договориться не удалось. Возможно, удастся до четверга, и я хотел бы, конечно, быть оптимистом. Но более реалистично, что нам удастся договориться ближе к осени», — подчеркнул Денисенко.

Напомним, вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня ВР на четверг, 12 июля.

Как ранее сообщалось, в начале февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление относительно обновления состава Центризбиркома. Затем проходила спецпроверка.

Проблема с принятием решения заключается в том, что вакантных мест в ЦИК 13, а кандидатов — 14. Как известно, у большинства членов Центризбиркома срок полномочий давно истек.

На прошлой пленарной неделе, 5 июля, в плане работы Рады был на рассмотрении вопрос обновления Центризбиркома. Парубий предложил депутатам путем рейтингового голосования определиться, переходить ли к обновлению состава ЦИК, однако «за» выступили только 189 народных избранников (из них из «Блока Петра Порошенко» — 117, а из «Народного фронта» — 10). После этого фракция БПП объявила о прекращении работы до возвращения к вопросу обновления ЦИК.





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