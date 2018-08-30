Деньги перетекают в виртуальное пространство

Деньги перетекают в виртуальное пространство



41

|



Aug-30, 2018 / 12:08:16

Деньги перетекают в виртуальное пространство

В настоящее время люди используют и хранят деньги как минимум четырьмя способами: наличными, банковскими картами, в виде электронных денег и виртуальных криптовалют. Первый – это реальные деньги, второй и третий способы обеспечиваются реальными деньгами, а криптовалюты добываются желающими вне всякого, в том числе государственного, контроля из недр виртуального пространства и могут приниматься как платежное средство. Правда, пока только в ограниченных местах или обмениваться по довольно нестабильному курсу на реальные деньги. И если онлайн-коммерция, в том числе электронная торговля, набирает популярность за счет облегчения процедуры по приобретению товаров, то новые сервисы в финансовой сфере упрощают расчеты за приобретаемые товары.

О том, как это происходит в Узбекистане.

Правовая база в развитии

Содействие производству любых новых цифровых продуктов всегда предусматривает создание нормативной базы, регулирующей данную деятельность, и благоприятной среды, которая будет поощрять бизнес-структуры повышать уровень использования цифровых технологий и внедрение инноваций. На рынке финансовых услуг Узбекистана электронные платежи для оплаты товаров и услуг уже получили широкое распространение и регулируются соответствующими законодательными актами.



Новые сервисы в финансовой сфере упрощают расчеты за приобретаемые товары

В соответствии со статьей 94 «Деньги (валюта)» Гражданского кодекса, денежной единицей Республики Узбекистан является сум, и, как законное платежное средство, он обязателен к приему по нарицательной стоимости. При этом платежи могут осуществляться в виде наличных и безналичных расчетов. Электронным платежом в соответствии с Законом «Об электронных платежах» является осуществление безналичных расчетов посредством электронных платежных документов с использованием технических средств, информационных технологий и услуг информационных систем. При этом электронные платежи осуществляются платежными системами, которые подразделяются на межбанковскую, внутрибанковскую и систему розничных платежей.

В то же время правовая база для предоставления юридическими лицами услуг по созданию электронных кошельков или счетов с электронными деньгами, в том числе без открытия банковского счета, в настоящее время еще не создана. Постановлением Президента от 14 мая 2018 года «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» утверждена «Программа развития электронной коммерции в республике на 2018-2021 годы», в которой заложена разработка до 1 января 2019 года нормативно-правового акта по урегулированию обращения электронных денег на территории республики, а также внедрения порядка по осуществлению ими платежей в электронной коммерции, в том числе с зарубежными электронными кошельками. В частности, Минвнешторгу и Центробанку поручено организовать переговоры с ведущими торговыми площадками (eBay, Amazon и др.), а также платежными системами (PayPal) для использования их возможностей отечественными предпринимателями.

В утвержденной Постановлением Президента «Об организационной деятельности Мининфоком» от 19 февраля 2018 года «Дорожной карте по кардинальному совершенствованию системы информационных технологий и коммуникаций на 2018-2019 годы» также предусмотрена подготовка до 1 сентября текущего года предложений в виде проекта закона, по правовому регулированию электронных денег на территории республики. Кроме этого, в «Дорожной карте» заложены развитие и стимулирование повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием таких международных платежных систем, как Visa, MasterCard, PayPal, Alipay и другие, а также проведение организационно-технических мер по созданию центра компетенций по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при Инновационном центре имени Мирзо Улугбека для освоения данной технологии.

Рынок электронных платежей

К настоящему времени в Узбекистане физическими лицами платежи осуществляются либо наличными, либо с банковского счета посредством банковских, в основном дебетовых, пластиковых карт.



На рынке финансовых услуг Узбекистана электронные платежи для

оплаты товаров и услуг уже получили широкое распространение

К компаниям, предоставляющим услуги по осуществлению оплат в онлайн-режиме на территории республики, в частности, относятся Click и Payme. Обе компании оказывают схожие виды услуг по управлению депозитным счетом в банке или банковской пластиковой карточкой посредством привязанного к ним интернет-сайта или запроса с мобильного телефона. Оплачивать в онлайн-режиме можно услуги сотовых операторов, интернет-провайдеров, налоги и сборы, переводить денежные средства другим физлицам, покупки у торговых и сервисных предприятий, интернет-магазинов, приобретать авиабилеты и др.

При этом услуги компании Payme более популярны в столице, а компании Click – в регионах, так как они позволяют с помощью мобильного телефона осуществлять посредством запроса на короткий номер оплату услуг, не используя интернет, так как доступ к нему в регионах ограничен.

Свои сервисы по онлайн-оплатам стали предоставлять и сами банки. Например, Узнацбанк запустил собственное приложение для мобильного банкинга Milliy, которое позволяет получить доступ к стандартным функциям платежных систем и оплачивать услуги и переводы средств с пластиковых карт, а также просматривать остатки и выписку по картам UzCard и Visa NBU, проводить дистанционно их блокировку и разблокировку, получать информацию по счетам, депозитам и кредитам клиента данного банка.

Многие наши банки стали выпускать валютные карты Visa. Узпромстройбанк в свою очередь стал предоставлять клиентам банка свою суммовую карту Visa, которую можно пополнять за счет наличных денег, заработной платы, вклада средств или с другой пластиковой карты в любом размере в национальной валюте и использовать за рубежом в валюте страны пребывания.

«Цифровые банки» станут реальностью

В соответствии с Указом Президента от 9 января 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центробанка» одним из приоритетных направлений ЦБ определено дальнейшее развитие платежной системы, включая организацию эффективного взаимодействия информационных систем коммерческих банков при оказании дистанционных банковских услуг, позволяющих оперативно управлять счетами и проводить банковские операции в режиме реального времени.



Правовая база для предоставления юридическими лицами услуг по созданию электронных

кошельков или счетов с электронными деньгами в настоящее время еще не создана

Создание системы дистанционного банковского обслуживания, или т.н. «цифрового банка», предполагает, что все банковские операции, например, открытие счета, получение или погашение кредита, могут проводится удаленно и даже дома, через мобильное приложение или сайт.

Кроме этого, в «цифровом банке» можно получить консультацию посредством чата, онлайн-формы обратной связи или даже внутри мессенджера по переписке или воспользоваться чат-ботом (переписка с роботом). Внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП) позволит заказывать и получать банковские карты, не выходя из дома. Проще говоря, не клиент приходит в банк за услугой, а сам банк приходит к клиенту посредством мобильного телефона, сайта, социальных сетей и предлагает свои услуги. Например, при утере банковской карты клиент может заполнить заявление на сайте, удостоверить его своей ЭЦП, оплатить картой с телефона и ему доставят новую. Также дистанционно, не приходя в банк, клиент может оплачивать коммунальные услуги, получать выписку по кредиту или переводить крупную сумму денег.

При этом у банка появится возможность получать больше информации о своих клиентах и лучше анализировать их привычки, предпочтения и пожелания для своевременного принятия необходимых мер по недопущению их перехода в другие банки.



Предусмотрена подготовка до 1 сентября текущего года предложений по

правовому регулированию электронных денег на территории республики

Цифровое общение клиента и банка позволит обеспечивать также высокий уровень безопасности использования и перевода средств, так как в банках применяется протокол 3D-secure, когда любая операция должна подтверждаться смс-сообщением или кодовым словом, известным только клиенту, т.н. двойная аутентификация.

Появляются кобейджинговые карты

Постановлением Президента «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» от 24 марта 2018 года Центробанку поручено до 1 июля 2018 года совместно с Ассоциацией банков Узбекистана и коммерческими банками завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие платежных карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов.

В связи с этим в Узбекистане планируется введение кобейджинговых карт (co-badge – совмещенные логотипы), представляющих собой совместную карту двух платежных систем. На первом этапе планируется выпуск четырех видов карт: UzCard–Visa; UzCard–MasterCard; UzCard–UnionPay; UzCard–Мир, которые должны будут заменить конверсионные карты. На лицевой стороне кобейджинговой карты будут расположены логотипы двух платежных систем, а также, помимо чипа, у карты появится магнитная полоса.

В мае текущего года Единым общереспубликанским процессинговым центром (ЕОПЦ) было подписало соглашение с китайской кампанией UnionPay International о выпуске Алокабанком первых кобейджинговых карт UzCard–UnionPay. Данная карта будет использоваться на территории Узбекистана под единой платежной системой UzCard, а за пределами – под платежной системой UnionPay, что даст возможность держателю карточного счета в сумах оплачивать товары и услуги за рубежом, благодаря мгновенной электронной конвертации сумов в доллары США.



Услуги компании Payme более популярны в столице, а компании Click – в регионах

Предназначение UzCard

Национальная межбанковская платежная система Узбекистана UzCard была создана в 2004 году в целях развития системы безналичных расчетов на основе микропроцессорных пластиковых карт, которых к настоящему времени уже выпущено порядка 19,3 млн. штук, и они принимаются только на территории нашей страны. Система предназначена для осуществления безналичных платежей в электронной форме и объединяет в одну систему банки, выпускающие микропроцессорные банковские карточки, торгово-сервисные предприятия, расчетный банк, а также процессинговую организацию, где происходит процесс обработки данных о платежах по банковским картам в сфере электронной коммерции.

Возможности кобейджинга

Таким образом, кобейджинговые карты позволят нашим гражданам пользоваться ими за пределами республики и при наличии всех четырех видов карт использовать ту карту, которая в данной зарубежной стране предоставляет больше удобств и выгод. На территории Узбекистана кобейджинговая карта будет работать в сети UzCard, за рубежом – в сети той платежной системы, которая там используется. При оплате товара или услуги сумма на карте будет автоматически конвертироваться в национальную валюту той страны, где осуществляется платеж, и у граждан больше не будет необходимости открывать конверсионную карту для обналичивания денег в банкомате.

Кобейджинговые карты создадут также дополнительные удобства для иностранных туристов, посещающих Узбекистан. Планируется перепрограммировать около 250 тысяч терминалов по всей республике, чтобы они могли принимать все четыре вида карт, и тогда иностранные туристы смогут воспользоваться своей картой даже в самых отдаленных регионах нашей страны.

Выезжающие в Россию граждане для проведения расчетов в рублях смогут пользоваться картой «UzCard–Мир», которая также создаст благоприятные возможности по переводу денег находящимся там нашим трудовым мигрантам. В частности, UzCard совместно с Алокабанком планирует выпуск кобейджинговых карт для трудовых мигрантов, на которые граждане Узбекистана будут получать зарплату в России и при необходимости переводить деньги родственникам на карту члена семьи. Для этого будут выпускаться семейные кобейджинговые карты. При этом облегчается не только процесс перевода денег, но и исключается их потеря на курсовой разнице (около 3%) при обычных денежных переводах, комиссия же с карты на карту составит максимум 0,5%.



Свои сервисы по онлайн-оплатам стали предоставлять и сами банки

Таким образом, значительная часть денежных средств трудовых мигрантов, которая раньше оставалась в зарубежных банках, при реализации семейных кобейджинговых карт, будет поступать в Узбекистан. Например, только в первом квартале 2018 года денежные переводы из России в Узбекистан составили 726 млн. долл., а за весь 2017 год – 2,663 млрд. долларов.

К мировым платежным системам

Кроме выпуска кобейджинговых карт платежная система UzCard заключила соглашения с платежными системами Qiwi, «Яндекс.Деньги» и WebMoney, что даст возможность жителям республики использовать данные системы для оплаты услуг, в том числе в онлайн-режиме через прикрепленную карту UzCard. В настоящее время для использования указанных систем гражданам приходится пользоваться услугами третьих лиц и платить за нее комиссию до 9%, тогда как с внедрением необходимого программного обеспечения ее будет снимать банк, который будет конвертировать валюту и она составит около 1%.

Планируется также подписание контракта с платежной системой PayPal, что предусмотрено вышеуказанным постановлением Президента. Пока Узбекистан – единственная страна в Центральной Азии, которая не присоединилась к платежной системе PayPal. Пребывающим в стране иностранным туристам также будет удобнее оплачивать услуги посредством данной платежной системы.

Не забывая о безопасности

Развитие рынка электронных денег связано с решением следующих основных задач безопаности:

— обеспечение высокой степени безопасности функционирования электронных денег от мошенничества, которое может нанести материальный ущерб как потребителю электронных денег, так и оператору по их эмиссии, а также от вскрытия конфиденциональной информации о клиенте;

— недопущение использования системы электронных денег для легализации доходов, полученных незаконным путем, уклонения от уплаты налогов или незаконной организации электронных азартных игр.



В Узбекистане планируется введение кобейджинговых карт

представляющих собой совместную карту двух платежных систем

Общепризнанным мировым стандартом идентификации личности при проведении электронных платежей, обеспечивающим безопасность проводимых операций, служит протокол 3D-Secure (см. врезку «Стремление к безопасности»). В Узбекистане протокол 3D-Secure впервые начал использоваться только в 2017 году, и в настоящее время практически все крупные банки имеют возможность подключить данный протокол для клиентов, открывающих валютную карточку. В то же время встречаются банки, которые предлагают открыть у них валютный счет, но еще не интегрировали этот протокол безопасности или не сообщают новому клиенту о его существовании и необходимости его активирования.

Проблема внедрения и широкого использования протокола 3D-Secure является актуальной и для электронной коммерции в Узбекистане, которая только вышла на бесконечную дорогу виртуального пространства. Но, как говорится, «дорогу осилит идущий». Первые шаги уже сделаны, теперь надо только ускорить темп.

Стремление к безопасности

Протокол 3D-Secure был разработан и предложен в конце 2002 года платежной системой Visa, услуга которой Verified by VISA (VbV) начала использоваться в США, Канаде и странах АТР. На основе данного протокола MasterCard создала собственную услугу MasterCard SecureCode (MCC), затем компании JCB International и AmEx создали услуги J/Secure и SafeKey соответственно, а для карты «Мир» была создана услуга «Мир Accept».



Кобейджинговые карты позволят нашим гражданам

пользоваться ими за пределами республики

Принцип действия протокола заключается в проверке подлинности, которая основана на принципе 3 доменов: эквайера, эмитента и совместимости, предоставляемой соответствующей платежной системой. Протокол 3D-Secure обеспечивает безопасность путем добавления еще одного шага при совершении покупки, создавая двухэтапную идентификацию пользователя карты. После ввода данных карты владельца предлагается ввести одноразовый защитный код, присылаемый в смс-сообщении на указанный телефон или электронную почту пользователя.

По данным европейского Центробанка, в 2015 году 66% всех мошеннических операций по банковским картам были совершены при операциях без присутствия карты (card not present, или CNP), то есть в интернете. По данным исследования, проведенного институтом Baymard, 68,53% покупательских корзин в bнтернете остаются брошенными, то есть неоплаченными по следующим причинам: несоответствие финальной цены изначально заявленной, более низкие цены в другом магазине, неудобные условия доставки, а также сложности в процессе оплаты.

Платеж картой онлайн считается более рискованным для торговца, чем оплата офлайн, из-за повышенного риска возврата. По этой причине «оплата без присутствия карты» товаров и услуг в интернете требует дополнительных шагов и ввода дополнительной информации для подтверждения личности пользователя.



Кобейджинговые карты создадут также дополнительные удобства

для иностранных туристов, посещающих Узбекистан

Опыт использования технологии 3D-Secure показывает, что дополнительные операции не всегда нравятся плательщикам. В то же время по данным компании Visa, ее продукт 3D-Secure увеличивает желание совершать покупки онлайн на тех сайтах, где данная технология представлена и защищает покупателей. В Великобритании, где 3D-Secure более распространен, покупатели привыкли к данной процедуре и отрицательный эффект на платежи заметен меньше, чем в других странах.

Потребители хотят совершать защищенные платежи без ввода большого количества данных, в связи с этим многие компании пытаются сократить количество шагов на пути к успешной оплате, например, постоянным клиентам предлагается автозаполнение полей, автоплатежи и платежи в один клик. Тем не менее, эти способы все равно требуют совершения хотя бы одной покупки и регистрации на сайте с вводом персональных данных. В связи с этим проблема заключается скорее в информировании и обучении клиентов, чем в их защите.

В свою очередь компания MasterCard пошла дальше и сообщила, что с апреля 2019 года пользователи для своей идентификации во время онлайн-шопинга или банковских операций смогут использовать свои биометрические данные, например, отпечатки пальцев или распознавание по радужной оболочке глаза или лицу, что значительно надежнее цифровых паролей. Предполагается, что карта MasterCard Identefi Check позволит держателям карт значительно ускорить цифровой платеж, повысит уровень его защиты и снизит частоту отказов от оплаты товаров.

В тренде также бесконтактные платежи посредством умных часов, браслетов и других носимых девайсов (device – устройство, прибор). По данным MasterCard, в Европе наблюдается рост доверия к NFC-технологиям (Near Field Communication), позволяющим осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами. В связи с этим MasterCard проводит работу по обеспечению ретейлеров инфраструктурой для приема платежей с носимых устройств. В настоящее время 42% торговых точек в Европе уже принимают бесконтактные платежи, а в магазинах доля таких транзакций составляет 38%.

Нарастающая лавина онлайн-трансакций

По данным отчета Global Digital 2018, в настоящее время количество пользователей интернета в мире составляет 4,021 млрд. человек. Только в 2017 году их количество увеличилось на 20%, в основном, за счет новых пользователей мобильной связи, число которых достигло 5,175 млрд. человек, или 68% населения планеты. Исследование фирмы Juniper Research в области мобильной связи показало, что в 2017 году количество пользователей мобильных сервисов для оплаты покупок и денежных переводов в мире достигло 1,6 млрд. человек.



UzCard совместно с Алокабанком планирует выпуск кобейджинговых карт для

трудовых мигрантов, на которые граждане Узбекистана будут получать зарплату в России

Объемы торговли в режиме онлайн также ежегодно растут в среднем на 20% и, по данным на 2015 год, составляли: в странах АТР – 1 трлн. долл., из них в КНР – 767 млрд. долл., Японии – 114 млрд. долл., Южной Корее – 65 млрд. долл.; в странах Северной Америки – 644 млрд. долл., из них в США – 595 млрд. долл., Канаде – 36 млрд. долл.; в странах Европы – 505 млрд. долл., из них в Великобритании – 174 млрд. долл., во Франции – 72 млрд. долл., в Германии – 66 млрд. долл.; в странах Латинской Америки – 33 млрд. долл.; в Индии – 26 млрд. долл., в России – 23 млрд. долларов.

Расширение доступности интернета перемещает проведение пользователями транзакций с банковским картами из реального сектора в онлайн-режим. Так, по данным ежегодного обзора Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022, объем платежей по банковским картам в интернете растет активнее, чем в других типах карточных операций, и к 2022 году количество карточных транзакций в сети интернет может достичь 70 миллиардов (14% от всех предполагаемых транзакций), тогда как в 2016 году их число составило только 29 миллиардов (9% от всех транзакций).

Эдвард Романов

Экономическое обозрение №-6, 2018

Источник