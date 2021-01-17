Деньги недели. Рынок газа отправили на каникулы, разочарование МВФ и Starbucks в Украине

Цей матеріал також доступний українською

Акция протеста против высоких тарифов в Житомире (Фото: zhzh.info)

НВ Бизнес выбрал главные экономические новости, знаковые заявления и ключевые цифры недели с 11 по 17 января.

Каникулы для тарифов

В среду в правительстве объявили о планах снизить цену на газ для бытовых потребителей более чем на 30% — до 6,99 грн за кубометр. Это произошло в ходе заседания с участием президента Владимира Зеленского, Кабинета министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК Нафтогаз и специалистов в сфере экономики, электро- и газовой энергетики.

Хотя в правительстве подчеркивают временный характер такого решения и заверяют, до конца карантина, в МВФ оказались обеспокоены желанием Кабмина регулировать тарифы.

«Сейчас вопрос заключается в том, чтобы убедить наших партнеров в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики», — рассказал глава Минфина Сергей Марченко в интервью Радио НВ.

В Офисе президента также заверяют, что Украина не вернется к госрегулированию цен на газ, а решение о снижении тарифов вызвано карантином и является временным.

Как заявили в ОПУ, Кабмин утвердит новые сниженные тарифы на газ для населения 18 января.

Назад в 90-е?

На этой неделе в СМИ начали появляться сообщения о недостатке угля на складах ТЭС и ТЭЦ накануне заморозков 16−20 января и возможности так называемых «веерных отключенний».

Однако и Укрэнерго и премьер-министр Денис Шмыгаль 15 января заявили, что «веерные отключения» потребителей не планируются, а недостаток угля на ТЭС и ТЭЦ может быть компенсирован переходом на резервное топливо — газ и мазут.

Также в Укрэнерго напомнили, что в указанный период на полную мощность будет работать Запорожская АЭС, пятый блок которой включили в работу в 00:25 часов 15 января.

Лондонский хаб Ахметова

В первом полугодии 2021-го энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова откроет в Лондоне хаб для привлечения инвестиций и инновационных технологий в новую энергетику Украины. По словам гендиректора компании, речь идет в первую очередь о возобновляемых источниках энергии, системах накопления энергии и энергетических проектах с использованием водорода.

На фоне этого объявления в энергохолдинге Ахметова произошли заметные кадровые изменения. Бывший глава ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук был назначен исполнительным директором головного холдинга. Вместо него ДТЭК Энерго возглавил Ильдар Салеев.

Электронные коммуникации и приоритеты Минцифры

Президент Владимир Зеленский со второй попытки подписал 12 января закон об электронных коммуникациях. Документ определяет полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этой сфере. Предыдущий вариант документа Зеленский ветировал, направив его на доработку.

Тем временем в Минцифры поделились списком приоритетных законопроектов на 2021 год. В цифровом ведомстве планируют в текущем году принять законы о ДіяCity, «облаке» и виртуальных активах. Решить вопрос прописки и полностью приравнять электронный паспорт к бумажному. Подробнее о планах Минцифры можно почитать по ссылке.

Все бегут от Дональда Трампа

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, который произошел 6 января, от действующего президента США отвернулись не только соцсети.

Близкие к Трампу Deutsche Bank AG и Signature Bank отказываются вести с ним дела. При этом нью-йоркский Signature Bank призвал забаненного в соцсетях президента сложить полномочия раньше срока. Банк обслуживал как самого Дональда Трампа, так и его дочь Иванку Трамп, ее мужа Джареда Кушнера и адвоката президента Майкла Коэна.

Кроме того, с президентской компанией The Trump Organization отказался сотрудничать Нью-Йорк. По словам мэра мегаполиса Билла де Блазио, город предпринимает шаги для расторжения всех контрактов с компанией Трампа, которой принадлежит карусель в Центральном парке Нью-Йорка, ледовый каток Ласкер-Ринк и поля для игры в гольф в парке Ferry Point.

Штурм Капитолия негативно сказался не только на самом Трампе и его компаниях, но и на вопросе финансирования партий и отдельных политиков.

Так, ряд американских банков и других компаний заявили, что приостанавливают финансирование политических партий и отдельных политиков, в том числе тех, кто отказывался признавать результаты президентских выборов в стране. Пересмотреть свои планы по финансированию партий решили в Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, JPMorgan Chase&Co, AT&T, ConocoPhillips, Dow, Facebook, United Parcel Service и других компаниях. Подробнее об этом решении можно почитать здесь и здесь.

Цифровая миграция и альтернатива WhatsApp

Аудитория мессенджера Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. Это произошло на фоне объявления WhatsApp об обмене данными с Facebook, бана президента США Дональда Трампа и блокировки популярной среди его последователей консервативной соцсети Parler.

С притоком пользователей столкнулся и мессенджер Signal, который вышел на первое место в американских AppStore и Google Play.

На фоне этих событий в WhatsApp решили отложить обновление до 15 мая — когда в мессенджере станут доступны новые функции для общения с бизнесами.

Илон Маск и американские горки Forbes

CEO Tesla и SpaceX на этой неделе, 12 января, потерял статус самого богатого человека в мире по версии Forbes, уступив его основателю Amazon Джеффу Безосу. Правда, уже на следующий день Маск отыграл позиции и вернулся на первую строчку Forbes.

Starbucks пришел в Украину в обход

Starbucks будет продавать свой кофе в Украине через Nestle. Компании заключили договор на продажу четырех видов кофе известного бренда. Об открытии кофеен в Украине речь пока не идет.

Peugeot и Fiat Chrysler узаконили отношения

Крупные автопроизводители Fiat Chrysler и PSA Group (производитель автомобилей Peugeot и Citroen) 16 января объявили о завершении слияния. Акции объединенной компании Stellantis начнут торговаться на биржах Euronext в Париже и Mercato Telematico Azionario в Милане в понедельник, 18 января. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже стартуют днем позже.

Прощальный подарок из Белого дома

Министерство торговли США ввело санкции против покупателя Мотор Сичи — китайской компании Skyrizon. В Штатах компанию признали угрозой национальной безопасности и внесли в список «военных конечных пользователей». Для экспорта, реэкспорта или передачи этой компании определенных товаров потребуется лицензия.

Также США ввели санкции против популярного китайского производителя смартфонов и другой электроники — компании Xiaomi. Всего под эти санкции Вашингтона попало 9 компаний, в том числе и авиастроительная компания COMAC — китайский конкурент Boeing и Airbus. Эти компании подозревают в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая.

Финишная прямая для Северного потока-2

Несмотря на санкции США, строительство одной из двух веток газопровода Северный поток-2 планируют завершить в первой половине 2021 года. Ожидается, что укладка труб возобновится во второй половине января.

При этом из проекта по строительству на этой неделе вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance и датская инженерная фирма Ramboll.

Цифры недели

$220 млн находится в криптокошельке, пароль к которому потерял немецкий программист.

$1,9 трлн — планирует выделить Байден на восстановление экономики.

39 млрд грн — суд подтвердил законность расчета ущерба по делу Роттердам плюс.

$30 млрд — стала известна первая внешняя оценка Телеграм за последние несколько лет.

11 грн — должен стоить американский доллар согласно индексу бигмака, который рассчитывает The Economist.

Цитаты недели

«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине», — советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко о курсе гривни.

«На наш взгляд, мало что cможет остановить падение стоимости криптовалюты до нуля, если появится улучшенная версия или нормативные изменения ухудшат отношение к ним», — аналитики швейцарского финансового холдинга UBS о риске обвала стоимости криптовалют.

«У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии», — и.о. главы минэнерго Юрий Витренко о дефиците электроэнергии.

«До 2−3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду», — министр финансов Сергей Марченко о ситуации на таможне.

Источник