Деньги есть, и их достаточно. В Минфине рассказали, сколько на валютных счетах казначейства

По состоянию на 1 января на валютных счетах Госказначейства 58,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в фейсбуке.

Сколько денег на счету

«Деньги есть, и их достаточно. 2021 будет годом финансовой стабильности и даст все возможности для развития. По состоянию на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины рекордная сумма денег за последние 10 лет — 70,70 млрд грн (на ЕКС 12 млрд грн и на счетах в иностранной валюте 58,7 млрд грн). И это при том, что 2020-й был коронакризисным годом во всем мире», — говорится в сообщении.

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Всего на счетах Госказначейства более 70 млрд грн: 12 млрд грн на Едином казначейском счету и 58,7 млрд грн на счету в иностранной валюте.

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Откуда деньги

Эксперты проекта Цена государства отмечают, что по имеющейся информации трудно определить источники, за счет которых произошло увеличение валютных средств. Это могли быть и декабрьские заимствования Напомним, Украина привлекла 600 млн евро макрофинансового займа от ЕС и $ 670 млн от евробондов. Второй возможный вариант — это валютные средства, которые Украина получала в первом полугодии.

Напомним

15 декабря Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа привлек в государственный бюджет рекордные 51,4 млрд грн. 32,5 млрд грн привлечено благодаря размещению «коротких» долговых инструментов — от 3 до 10 месяцев обращения. Поэтому погашать эти займы правительство будет уже в 2021 году начиная с марта.

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составил 12,013 млрд гривен.

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