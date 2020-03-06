Деньгами этот пожар уже не зальешь



Котировки акций на Московской бирже продолжают падать, что в целом отражает общемировой тренд последних нескольких дней. На фоне паники по поводу коронавируса лихорадит фондовые рынки Северной Америки, Азии, а теперь и России. О том, является ли это уже началом мирового экономического кризиса, в чем могут быть его причины и как пытаются выходить из него разные страны, обозревателю «Росбалта» рассказал директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.



— Насколько серьезна ситуация с падением рынка акций, которая произошла в последние дни в мире, включая и Россию?



— Это все очень серьезно. Мировая экономика созрела для кризиса уже некоторое время назад. Финансовые пузыри надулись, поэтому вопрос был только в том, что может послужить для него спусковым крючком. Таковым должно было стать событие неожиданное, масштабное и затрагивающее одну из двух крупнейших экономик мира.



Во время кризиса 2008 года таким событием стало крушение банка Lehman Brothers в США, а сейчас с очень большой долей вероятности этим спусковым крючком может стать коронавирус. Во всяком случае, он идеально подходит для такой роли. Если бы проблема была еще только в нем, то это было бы неприятно, но не более. Но когда экономика уже готова к кризису, то все может начать рушиться.



Пока все, что происходит, с большой вероятностью подтверждает, что мы наблюдаем начало глобальной экономической рецессии.

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— Что вы имеете в виду, говоря о том, что экономика готова к кризису, помимо этих самых финансовых пузырей?



— Это главное. Это определенный индикатор. Индекс S&P 500 в прошлом году вырос на 28%. Индекс Московской биржи с 2015 года удвоился. Это классическое надувание пузырей. Но спекулянты всегда пугливы. Если что-то происходит, начинается цепная реакция, сброс акций, уход из рискованных активов. Классика жанра.



Мировая экономика сейчас действительно готова к кризису. Цикличность ее развития никто не отменял. С начала 1970-х годов эти кризисы происходят с периодичностью в 7-10 лет, так было на протяжении последнего полувека. Конечно, кризис наступает не потому, что его время пришло, а потому что надуваются такие пузыри.



Такие события, как торговая война между США и Китаем, Brexit также можно было рассматривать как спусковые крючки кризиса. Но они были растянутыми по времени, страны успевают к ним подготовиться. Эти события были все-таки не настолько неожиданными и внезапными, как эпидемия коронавируса.



— Насколько могут повлиять на эти негативные тенденции в мировой экономике действия ФРС США по снижению ключевой ставки?

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— Я думаю, что поначалу будет казаться, что все обойдется. Но скоро станет понятно, что это не то, что надо и может завести не в ту сторону. Потому что природа этого кризиса изначально иная. Это не только финансовый кризис. Здесь другое. Перестают работать коммуникации. Прекращаются полеты, прекращается сообщение между странами. Тут же естественно возникает снижение спроса на топливо, авиакеросин, уголь, падение котировок на сырьевых рынках. Люди прекращают ездить в другие страны, отменяют туристические и деловые визиты, и решить здесь проблему просто дополнительными денежными вливаниями в экономику не получится — люди боятся коронавируса.



«Расшить» эту ситуацию с помощью более дешевых кредитов, как во время ипотечного кризиса, не получится, потому что, повторю, природа нынешней рецессии в другом. Но, тем не менее, с ней пытаются бороться прежними методами. Это не сработает. Какая-то коррекция рынков будет, а потом снова падение, несмотря на снижение ключевой ставки ФРС. Удешевление кредитов не приведет к тому, что люди отправятся в турпоездки. А значит, через некоторое время снова возникнет проблема отсутствия денег.



Проблема еще и в том, что эпидемия коронавируса совпала с ситуацией, когда мировая экономика была уже готова к коррекции. И в этом, кстати, отличие от эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, когда темпы роста мировой экономики повышались, а экономика Китая набирала обороты — ее рост был тогда 9% в год. Последние же месяцы рост мировой экономики и так замедлялся.



— Ситуация с ценами на нефть также важна, особенно для России. Но сейчас мы видим, что ОПЕК стремится сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нее на мировых рынках, но Россия этого не хочет. Почему?



— Российская Федерация этого не хочет, потому что для нее сокращение объемов добычи нефти означало бы падение экспортных доходов. Мы и так уже уступили значительную долю этого рынка, а сырьевая направленность нашей экономики за последние годы только увеличилась. Не сокращать же добычу нефти в условиях, когда руководство страны взяло на себя в начале года социальные обязательства на триллионы рублей.



Беседовал Александр Желенин

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