«Денег напечатали, а кто за это дело будет расплачиваться?»

11-й биржевой форум в Москве: Силуанов пробует затянуть пенсионные накопления в инвестиции

«Здорово, что основные инвесторы — люди молодые, им 35 лет, и этот аппетит к финансовому рынку, думаю, у них не пройдет», — радовался министр финансов Антон Силуанов на московском биржевом форуме. После падения доходности депозитов биржа привлекла миллионы новых инвесторов. О том, почему Эльвира Набиуллина видит в ИИС альтернативу пенсионным накоплениям и как Россию может затронуть «взбесившийся денежный станок» за рубежом, — в репортаже «БИЗНЕС Online».



Сегодня в Москве стартовал 11-й биржевой форум, организатором которого выступила Московская биржа. Мероприятие проходит в онлайн-формате

Фото: © Евгений Биятов, РИА «Новости»

Аппетиты частных инвесторов сильно возросли

Сегодня в Москве стартовал 11-й биржевой форум, организатором которого выступила Московская биржа. Ожидаемо для «пандемийного» времени форум проходит в онлайн-формате.

Модератором дискуссии на тему «Экономика современного финансового рынка: растущая роль и вызовы регулирования» стал председатель набсовета биржи Олег Вьюгин. Он отметил, что приглашенные им спикеры представляют собой все руководство финансово-экономического блока страны, от которых многое зависит: председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Темами для обсуждения стали новые тренды финансовых рынков, рост количества частных инвесторов и новые инфляционные риски.

Начиная дискуссию, Вьюгин отметил, что в 2020 году произошел бурный всплеск интереса частных инвесторов к финансовому рынку. Это подтверждается статистикой: за 2020 год количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось почти на 5 млн человек и достигло рекордных 8,8 миллиона. За минувший год на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

Силуанов считает, что повышенный интерес к финрынку в прошлом году объясняется желанием частных инвесторов получить бо́льшую доходность своих средств в условиях снижения ставок по депозитам, а также упрощением процедуры участия на финрынке.

«Здорово, что основные инвесторы — люди молодые, им 35 лет, и этот аппетит к финансовому рынку, думаю, у них не пройдет», — говорил Силуанов. По его словам, сейчас важно, чтобы при наличии такого аппетита люди научились понимать, где есть высокие риски и куда лучше не идти, а где можно зарабатывать.

Набиуллина согласилась, что приход на рынок частного инвестора — «это то, чего хотели долгое время». «С приходом массового частного инвестора у людей появляются дополнительные шансы заработать на фондовом рынке — для тех, кто готов рисковать. Понятно, что есть депозиты, где наименьший риск, но если люди хотят получать большую доходность и брать на себя риск, то появляются и большие возможности», — уверена глава ЦБ.



Вьюгин отметил, что в 2020 году произошел бурный всплеск интереса частных инвесторов к финансовому рынку. Это подтверждается статистикой — за 2020 год количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось почти на 5 млн человек

Фото: «БИЗНЕС Online»

Для компаний в этом явлении Набиуллина видит дополнительные возможности привлечения капитала. Вообще участники дискуссии много говорили на тему того, что компаниям надо шире использовать такие инструменты привлечения денег, как облигационные займы и IPO, однако предприятия сегодня больше склонны к тому, чтобы пойти в банк и взять кредит.

«Когда люди готовы рисковать не своими деньгами, а заемными, что-то в этом не так, — удивлялась Эльвира Сахипзадовна. — Если деньги частного инвестора, гражданина будут вложены в акционерный капитал и начнут работать на развитие экономики страны, это будет замечательно, но как это сделать без дополнительных рисков?»

Однако для частного инвестора вложение средств в акции компании при первичном размещении (IPO) очень рискованно, признавала Набиуллина, поэтому выход она видит в развитии институтов «коллективного инвестирования», когда «риски разложены по разным типам активов». Покупка акций уже известных на финрынке компаний также таит в себе риски.

«Мы видим тенденцию, когда люди через брокерские счета выходят на рынок и начинают вкладываться в известные имена, которые показывали доходность в предыдущий период. Но, как мы знаем, предыдущая доходность — это не всегда гарантия будущей доходности», — справедливо отмечала глава ЦБ. По ее словам, важно, чтобы люди сейчас массово не разочаровались в фондовом рынке.

Вьюгин к месту рассказал о «маленькой стране Мальте», где правительство стремится как можно больше частных компаний сделать публичными, а жителей Мальты — их акционерами. Прямого ответа участников на такой посыл не последовало. Тем не менее глава думского комитета по финансовому рынку Аксаков заметил, что IPO — это дополнительные «затраты для эмитента с непонятным итогом». Он считает, что законодателям нужно продумать инструменты, которые бы стимулировали компании для выхода на IPO, «особенно для малых и средних организаций», и даже всерьез задумывается над вариантами субсидирования таких компаний.



Эльвира Набиуллина: «Нам говорят, что нужно разрешить пенсионным фондам больше выходить, когда идет размещение IPO, но здесь есть риск. Деньги пенсионеров требуют особой осторожности, их средства должны быть защищены»

Фото: © Евгений Биятов, РИА «Новости»

«Печальный опыт того, как НПФ использовали пенсионные накопления»

Силуанова явно интересовала тема пенсионных накоплений граждан. Выражаясь терминологией Остапа Бендера, он все время пытался их «потрогать за вымя». Именно в пенсионных деньгах глава минфина видит новые источники инвестиций. «Это большие ресурсы, но это же дополнительные источники для пенсий, которые будут получать люди, которым сегодня 35 лет, через некоторое время им все равно, хочешь — не хочешь, придется выходить на пенсию», — убеждал министр, добавляя, что предоставить гражданам такой инструмент для накоплений — «это обязанность государства».

Его поддержал и Аксаков, который высказался за расширение участия на финансовом рынке НПФ (негосударственных пенсионных фондов).

«Понятно, что мы сильно обожглись на НПФ. Мы, естественно, постарались их „обложить“ со стороны законодательства и Центрального банка, чтобы они особенно не рисковали. Сейчас порядок на этом рынке наведен, в основном это здоровые организации, и уже пришло время дать им действовать более свободно на рынке — более свободно приобретать акции. Это простимулирует эмитентов более активно размещаться, потому что им будет виден, понятен определённый покупатель ценных бумаг», — считает Аксаков.

Набиуллина же была непреклонна: она вспомнила «печальный опыт того, НПФ как использовали пенсионные накопления». «Нам говорят, нужно разрешить пенсионным фондам больше выходить, когда идет размещение IPO. Но здесь есть риск, потому что на слуху хорошие случаи, когда после размещения взлетают бумаги, но есть и случаи, когда они падают. Но деньги пенсионеров требуют особой осторожности, деньги пенсионеров должны быть защищены», — подчеркивала глава ЦБ.

Позже Силуанов сделал еще одну попытку, на этот раз — затянуть пенсионные деньги в инфраструктурные проекты. Он напомнил, что сейчас ряд есть ряд проектов (например, ВСМ «Москва-Санкт-Петербург»), в которых участвуют средства ФНБ (фонд национального благосостояния). «Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании чтобы можно было вкладывать вместе с государством», — вкрадчиво предложил Силуанов.

Набиуллина с хитрой улыбкой на лице заметила, что «участие государства в проекте, наверное, повышает гарантию возвратности и доходности, но не является их гарантией». «Деньги пенсионеров не должны автоматически соинвестировать проекты, которые ведет ФНБ», — уверена она. Но позже предложила еще раз обсудить эту тему — при условии «полной прозрачности» таких проектов.

Набиуллина сообщила, что альтернативным способом долгосрочных сбережений могут стать ИИС-III (индивидуального инвестиционного счета третьего типа). Мол, люди проявляют интерес» и «хотят иметь финансовую подушку безопасности» к пенсии.

Аксаков сообщил, что в Госдуме уже готовятся поправки в законодательство об ИИС. «Предлагаем изменить ИИС-II, увеличить суммы инвестирования до 3 млн рублей и дать возможность изъятия средств со счетов, если жизненные обстоятельства у человека возникли», — рассказал депутат. Он добавил, что одновременно идет дискуссия об ИИС-III, который в будущем может стать способом пенсионных накоплений. Ранее Аксаков в интервью «Российской газете» рассказал, что законопроект о введении индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) в высокой степени готовности для внесения в Госдуму.



Антон Силуанов: «Денег напечатали, а кто за это дело будет расплачиваться? Все равно население, потому что инфляция съест часть доходов»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Критика иностранных государств за излишнюю мягкость

Говоря о мировом росте цен, Силуанов покритиковал зарубежные страны. По его мнению, смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики там было чересчур сильным. «Денег напечатали, а кто за это дело будет расплачиваться? Все равно население, потому что инфляция съест часть доходов», — отметил министр.

Он отметил, что Россия в этом вопросе ведет себя более ответственно и своевременно начала ужесточать ДКП. «В других странах ситуация по-прежнему с такой мягкой политикой продолжается, и конца и края не видно. А страны, которые эмитируют резервные валюты, должны очень ответственно подходить к своим действиям на рынке», — указал спикер.

По словам Силуанова, в текущих сложных условиях государству нужно поступить так, чтобы и производитель не потерял прибыль, и население не пострадало. Для этого был создан новый механизм демпфера: если цены на мировых рынках растут выше определенного уровня, часть сверхприбылей забирает государство и тратит на субсидирование стоимости «первоочередных товаров».



Набиуллина признала, что повышение инфляционного давления в мире налицо, и это видно по росту цен на продукты в России. При этом многие страны говорят, что такое повышение временное и связано с ограничениям в производстве и «навесом сбережений» у людей

Фото: «БИЗНЕС Online»

Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от госрегулирования цен

Набиуллина признала, что повышение инфляционного давления в мире налицо, и это видно по росту цен на продукты в России. При этом многие страны говорят, что такое повышение временное и связано с ограничениям в производстве и «навесом сбережений» у людей.

«Мы к этому относимся более осторожно, потому что мягкая кредитно-денежная и бюджетная политика, которые продолжаются, будут источником инфляционного давления. Мы видим, что мировая экономика восстанавливается быстрее ожиданий. Но возникает риск, что инфляционное давление не временное», — поделилась Набиуллина опасениями ЦБ.

По ее словам, если рост инфляции не прекратится, как обещают зарубежные партнеры, ставки начнут повышаться быстрее ожидаемых темпов. И такой вариант плох для России: начнется отток капиталов из стран с развивающимися рынками.

«Конечно, есть риски. И это тот фактор, который заставляет нас действительно очень бережно относиться к той макроэкономической конструкции, которая существует», — продолжила Набиуллина и отметила, что к 2022 году надо вернуться к выполнению бюджетного правила.

Напомним, бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Из-за пандемии это правило смягчили на 2021 год.

Председатель ЦБ считает, что трансляция мировых цен на российские — это вроде бы и временный фактор, но не учитывать его нельзя, поскольку дорожают многие группы товаров, а ситуацию с инфляцией предсказать невозможно. Набиуллина призвала как можно скорее отказываться от административного ограничения цен на товары. «Потому что это искажает и ценовые индикаторы в экономике, и дестимулирует развитие производства», — объяснила спикер.

«По сахару все было не так сладко»: минпромторг РФ подвел первые итоги госрегулирования цен

Отдельное внимание Набиуллина уделила демпферам и отметила, что такой механизм оказался достаточно эффективным на рынке нефтепродуков. «И поэтому, может быть, есть желание волатильность по многим товарам так смягчать, — с улыбкой на лице отметила Набиуллина и предупредила: — Но здесь тоже надо быть очень аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть все-таки понятным, прозрачным для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство».

Государственное регулирование цен не должно подменять рыночное ценообразование — это чревато «очень негативным эффектом», заключила Набиуллина. Силуанов тут же заверил: «Никакой подмены рыночного ценообразования не планируется. Демпфер и таможенно-тарифная политика — это исключительно экономические меры воздействия».



«Как только произошел всплеск мировых цен, ноябрь–декабрь, тут же на внутренних рынках сельхозпроизводители отреагировали. Это будет основным каналом инфляции в ближайший год»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Решетников о демпферах: «У нас нет задачи обогатиться»

Вьюгина попросил у экспертов прогноз на будущее: как рост инфляции за рубежом повлияет на российскую экономику? По мнению председателя набсовета Московской биржи, российские компании могут повысить цены внутри страны, если «увидят пространство» и дорожание товаров на иностранных рынках. «Что можно этому противопоставить?» — спросил модератор.

Слово взял Решетников, отметивший, что в этот раз основным каналом прихода инфляции в Россию оказался не импорт, а все-таки экспорт. «Мы все-таки крупный экспортер. Экспортная инфляция пришла очень быстро. Как только произошел всплеск мировых цен, ноябрь–декабрь, тут же на внутренних рынках сельхозпроизводители отреагировали. Это будет основным каналом инфляции в ближайший год, — обозначил министр. — Нам придется жить в условиях повышенных рисков».

Государство целенаправленно выстраивает политику в области демпферов, но увлекаться этим не собирается, подчеркнул Решетников. «Нам предстоит в ближайшее время выполнить обещание, и все деньги, которые мы получим от экспортных пошлин, мы вернем сельхозпроизводителям. У нас нет задачи обогатиться и забрать какие-то их сверхдоходы, потому что это бизнес, который серьезно вкладывался. Мы не имеем права обмануть их ожидания», — указал глава минэкономразвития РФ.

Введение демпферов на рынке металла «не только нецелесообразно, но по большому счету и невозможно», также отметил спикер. Он отметил, что есть определенное «давление» по этому вопросу со стороны профильных министерств.

Напомним, стоимость арматуры начала стремительно расти в конце декабря 2020 года. Цены взлетели более чем на 40%. Рост цен на металлы привел к удорожанию жилья, говорил недавно вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сегодня РБК сообщил, что минпромторг РФ предлагает регулировать растущие цены на металл и возможный вариант — перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции.

«Давайте не забывать, что мы с вами работаем в условиях открытых границ, — попросил Решетников. — Если по пшенице мы понимаем просто в силу логистики, что все идет через наши порты и больше никак, то по металлу нам уже будет крайне сложно. Ну и просто мы можем серьезно нарушить стимулы производить ту или иную продукцию, очень быстро столкнемся с дефицитом».

Аксаков заявил Решетникову, что по металлолому можно «более жесткие решения принять». Компании, которые используют металл, потеряли свою прибыль, хотя у них запланированы инвестиции, вступился депутат в том числе за строителей.

«По металлолому очень жесткие решения», — парировал глава минэка.

«Значит, еще жестче надо», — настоял на своем Аксаков.



Максим Решетников: «Мы со своей стороны видим, что наша кредитно-денежная политика ориентируется на нашу декларируемую бюджетную политику. А наша фактическая бюджетная политика все-таки чуть жестче декларируемой»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Решетников предостерег минфин и ЦБ от ужесточения денежно-кредитной политики

«Мы со своей стороны видим, что наша кредитно-денежная политика ориентируется на нашу декларируемую бюджетную политику. А наша фактическая бюджетная политика все-таки чуть жестче декларируемой», — отметил Решетников, будто бы обращаясь к Силуанову и Набиуллиной.

На этих словах председатель ЦБ усмехнулась и посмотрела на министра финансов, но тот предпочел дождаться окончания выступления.

«По факту у нас и расходы бюджета ниже того, что обычно есть по росписям. И те дополнительные доходы бюджета, которые мы получаем сверх плана (а ответственность по плановым значения мы традиционно делим с министерством финансов), не всегда идут на расходы. У нас есть зазор, и в условиях, когда колебания выросли, очень важно, чтобы мы не получили более жесткую денежно-кредитную политику», — указал министр.

Он подчеркнул, что если ужесточить ДКП, экономического роста ждать не стоит.

«Не могу не отрегировать на заявление о чрезвычайной жесткости бюджетной политики…», — прокомментировал Силуанов.

«Да по-моему все нормально», — вставил Вьюгин.

«Мне тоже так кажется, — усмехнулся глава минфина, но продолжил уже серьезно. — Что касается избыточной жесткости, она в чем проявилась? Не все получатели смогли потратить деньги в прошлом году, но здесь вопрос уже к соответствующим исполнителям. И второе, что касается дополнительных доходов — мы меньше заимствуем в текущем году. А чем больше мы будем заимствовать, тем выше будут ставки, и для экономики будет чувствительно».

«Вопрос, что мы там что-то очень консервативны по бюджету… Это не задача там что-то сэкономить! А если появились какие-то сверхдоходы, их использовать рационально», — заключил Силуанов.

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