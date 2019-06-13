День сурка: Когда Зеленский назначит министром обороны «патриота» из России

Кадровые решения президента Зеленского, который во время избирательной кампании обещал привести во власть новых людей, не связанных ни с «попередниками», ни с российским агрессором, все чаще беспокоят: общественность находит среди назначенцев и первых, и вторых. Пока такая неразборчивость в связях сходит новому главе государства с рук, но вопросы к нему накапливаются, и при благоприятных обстоятельствах могут быть заданы.

СБУ, внешняя разведка и «Укроборонпром». Бойцы невидимого фронта

Оказалось, что жена первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова Оксана Лазаренко имеет паспорт гражданки России. С 1998 года она постоянно проживает на территории Украины, но гражданство до сих пор не оформила. По данным СМИ, Лазаренко также является совладельцем кипрской компании Green Family Ltd – учредителя ООО «Студия Квартал 95».

Баканов, который во время отпуска главы службы Василия Грицака исполняет его обязанности, попытался объяснить ситуацию. Его заявление вчера обнародовала фейсбук-страница СБУ. Говорит, жена «имеет устойчивую проукраинскую позицию». «Жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила «у вищій» (так в оригинале – Ред.) учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ». Говорит, тогда были «времена кардинально других отношений между Украиной и Россией» (ну конечно, народы-братья). А с 1998-го Оксана Лазаренко живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство и, по утверждению свежеиспеченного лейтенанта Баканова, находится (на литературном языке «пребывает» — Ред) в процессе оформления украинского гражданства. При этом будто бы не посещала территорию России с 2013 года.

Здесь же и.о. главы спецслужбы исполнил традиционную для ЗЕкоманды песню про многолетнюю коррупцию чиновников и не преминул заметить, что его семья оформляет гражданство «как и тысячи простых людей, в чьем телефоне нет номера президента».

Вынесем за скобки вопрос о том, почему для публикации частных разъяснений используется официальная страница СБУ. Представьте, как воспринимают ситуацию нормальные патриотические офицеры внутри службы, ведь руководителем спецслужбы (хоть и формальным, но, очевидно, с тем или иным уровнем доступа к государственной тайне) стал человек, член семьи которой, два десятилетия живя в Украине, не считал нужным вступить в гражданство нашего государства. Разговоры о коррупции здесь – лишь отговорки: за это время все, кто хотел и имел основания, мог получить паспорт с тризубом.

Беспокоит то, что подобные ситуации вырисовываются в тенденцию: в различного рода связях с Россией замечены и другие кандидатуры Зеленского. Это и назначенный вчера член Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс, бывший министр экономического развития Украины, который ушел в отставку со скандалом, а во время выборов работал советником в ЗЕкоманде. Здесь тоже непонятная история с гражданством: в 2016 году, когда министр получил украинский паспорт, он рассказывал, что «Литовское государство, как исключение, предоставило мне возможность сохранить гражданство». Напомним, двойное гражданство у нас запрещено, но реальные санкции за владение несколькими паспортами не предусмотрены. Доподлинно неизвестна актуальная ситуация с гражданствами нового члена «Укроборонпрома», а предприятие — стратегическое. Еще один штрих: с 2005 до 2008 года Айварас жил и работал в Москве.

Еще большую волну непонимания встретило назначение председателем Службы внешней разведки Украины нардепа от фракции «Батькивщина» Владислава Бухарева. СМИ сообщили, что новый главный разведчик нашего государства имеет медаль Фсб России «За боевое содружество». Сам владелец отличия этого факта не скрывает. Пояснил, что получил его в 2004 году, за участие в международной операции по предотвращению попадания крупной партии наркотиков из Латинской Америки в Европу. При этом Бухарев в числе других украинских политиков попал в санкционный список России, что предусматривает замораживание средств, ценных бумаг и имущества в РФ.

Кстати, об имуществе. СМИ установили, что одна из квартир руководителя внешней разведки, который всю жизнь работал на государственных должностях, расположена рядом со штабом Зеленского, а другая – по соседству с недвижимостью жены действующего президента Украины в оккупированном Крыму. Также в декларациях Бухарева – другая недвижимость, десятки тысяч наличными и на счетах в зарубежных банках, дорогие авто и часы.

«Ватный слой окружения президента»

Говоря о потенциально связанных с Россией фигурах на ближних или дальних орбитах влияния вокруг президента, нельзя обойти вниманием партийный избирательный список «Слуги народа», где всплыли пророссийски настроенные персонажи. Хейт, который возник вокруг этой ситуации, заставил отказаться от участия в выборах в рядах партии «Слуга народа» ведущего телеканала «1+1» Сергея Иванова, которому предлагали идти по округу. Об этом он сообщил в Фейсбуке, добавив, что его беспокоит «ватный слой окружения президента».

Вследствие резонанса, возникшего вокруг списков, «Слуга народа» объявила постпраймериз и предлагает сообщать про «недостойных» кандидатов. Уже отказался от участия в выборах от Зе-команды Дмитрий Спивак, ибо его в СМИ и соцсетях связывают с Виктором Медведчуком. Сняли с дистанции еще нескольких персонажей. И на этом хорошо пропиарили. Но возникает вопрос: зачем их вообще включали в списки? Только не нужно рассказывать, что не знали, кто эти люди…

Во властных головах войны нет

Проблема в том, что, не исключено, руководители новой власти действительно не понимают, что не так с назначениями на стратегические должности в стране, которая воюет, людей, относительно которых есть подозрения в пророссийскости. Ведь новая власть живет в парадигме необходимости «просто прекратить стрелять». И война «выключится» сама по себе.

И здесь будет уместным вспомнить совсем недавнюю историю. При Викторе Януковиче на руководящие должности в силовые органы назначались прямые агенты влияния РФ. Назовем фамилию Александра Якименко, бывшего офицера российской армии, председателя СБУ в 2013-2014 годах, его подозревают в государственной измене и преступлениях во время событий Евромайдана, и который пока скрывается на России. Или министра обороны Украины Дмитрия Соломатина – еще одного подозреваемого в госизмене в пользу России (получил украинское гражданство в 2004 году, в 2010-м возглавил «Укрспецэкспорт», 2012-м стал министром, несмотря на подозрения в связях с ФСБ). Или его предшественника Павла Лебедева и ряд других чиновников.

Значительно реже, но возникали скандалы на «российской» почве и при Петре Порошенко. В 2017-м году журналист-разоблачитель Дмитрий Гнап (позже – кандидат в президенты-2019) сообщил, что невестка президента Юлия имеет российский паспорт. В 2018-м жена сына президента, нардепа Алексея Порошенко заявила, что наконец-то получила паспорт Украины.

Еще более громкий скандал разразился, когда журналисты программы Bihus.info обнаружили, а контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены тогдашнего первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Некоторое непонимание возникло и вокруг российской родни министра иностранных дел Павла Климкина. Его женой является дочь генерал-майора в отставке, награжденного в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и который живет на полуострове. Что, заметим, не мешало чиновнику работать на должности в интересах Украины. Но осадок, как говорится, остался.

Что же касается, собственно, Баканова – о том, что он является агентом российского влияния, не говорится. Однако после этого скандала он должен был бы уйти в отставку. И не создавать проблем: президенту – репутационных, а спецслужбе — профессиональных. Ни в одной нормальной стране претендент на руководящую должность в спецслужбе, супруг или супруга которого имеет гражданство другой страны, а тем более враждебной, не прошел бы спецпроверку. Но в Украине – прошел.

Чтобы понять, в чем тут риск, спрогнозируем ответ на вопрос – почему родственники украинских чиновников так держатся за российский паспорт? Возможно, потому, что гражданство РФ дает возможность вести предпринимательскую деятельность в этом государстве как резиденту, а не иностранцу. А бизнес в стране-агрессоре является той пуповиной, за которую наших чиновников могут держать российские спецслужбы.

Здесь наше общество возлагает надежды на журналистов-расследователей, известных разоблачениями бизнес-интересов Петра Порошенко, в т. ч. за несколько дней до завершения избирательной кампании по избранию президента (что, не исключено, критически повлияло на результат голосования). Возможно, они и сейчас покажут принципиальность и тщательно исследуют, действительно ли у членов семей украинских чиновников ЗЕпризыва есть бизнес на России.

То же касается и Бухарева: недвижимость в Крыму, возможные друзья в российских спецслужбах… Назначать таких людей на подобные должности – абсурд. И если такая тенденция в кадровых решениях сохранится, то можно предположить повторение истории с назначением на должность министра обороны Украины гражданина страны-агрессора – России, который задекларирует в Фейсбуке свою «проукраинскую патриотическую позицию».





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