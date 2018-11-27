День рождения «Леди Ю» — штрихи к портрету Юлии Тимошенко — EADaily

Сегодня день рождения празднует украинский политик Юлия Тимошенко. В честь этого события издание «Вести Украина» напоминает основные факты биографии «Леди Ю», которая на сегодняшний день имеет больше всех шансов стать следующим президентом Украины.

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года. Ее мать работала диспетчером в таксопарке. А ее отец бросил семью, когда ей было всего три года. В детстве у Юлии была фамилия Григян. Незадолго до окончания школы Юлия взяла фамилию матери — Телегина.

Замуж Юлия Телегина вышла в 18 лет за младшего на полгода Александра Тимошенко (и соответственно взяла его фамилию). И уже в 19 родила дочь Евгению. Будущая «газовая принцесса» училась на экономическом факультете Днепропетровского государственного университета. Несмотря на заботы о ребенке, смогла закончить учебу с красным дипломом.

Первым серьезным бизнесом Тимошенко стал совместный с мужем молодежный кооператив «Терминал», раскручивать который помогал свекор Юлии Владимировны. Фирма занималась кинопрокатом и организацией выступлений музыкальных групп.

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Энергетический бизнес Тимошенко стартовал в 1991 году — вместе с мужем они организовали фирму КУБ (Корпорация «Украинский бензин»), которая благодаря деловой хватке Тимошенко быстро стала монополистом на рынке поставки топлива для аграриев. Параллельно семья Тимошенко занималась добычей камня (международный концерн «Сиаль») и торговлей газом (совместная с Виктором Пинчуком корпорация «Содружество»).

К 1995 году корпорация КУБ трансформировалась в украинско-британскую промышленно-финансовую корпорацию ЕЭСУ, которая по некоторым данным имела обороты около $ 11 млрд. В этом же году Юлия Тимошенко становится президентом ЕЭСУ. По данным СМИ, компания контролировала около 25% всей экономики Украины.

Юлия Тимошенко была народным депутатом нескольких созывов — 2-го созыва (январь 1997 — май 1998 г.), 3-го созыва (май 1998 — 2 март 2000 г.), 4-го созыва (май 2002 — февраль 2005). В 2006 году на выборах в парламент блок во главе с Тимошенко набрал 22% голосов. На перевыборах в 2007 году (одним из инициаторов которых была Тимошенко) БЮТ во главе с ней набрал 30,1% голосов. На парламентских выборах 2014 Тимошенко избрана народным депутатом Украины по списку партии «Батькивщина».

Также Юлия Тимошенко была вице-премьер по вопросам ТЭК (1999−2001 г.), и дважды премьер-министром — в феврале-сентябре 2005 г. и на протяжении декабря 2007 — марта 2010 г.

В 2018 году «Леди Ю» по-прежнему активна в политике. Она не оставляет надежд вновь подняться на вершину власти, занять ведущие посты в государстве. И на это у нее имеются хорошие шансы. Согласно последним опросам, в рейтинге кандидатов на пост президента Украины она продолжает уверенно лидировать.





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