День химика в Украине – появилось поздравление Гройсмана

26 мая, 14:42 Просмотров:

Глава правительства поздравил украинцев с Днем химика

Фото: Кабинет министров Украины

Химическая индустрия – важная отрасль украинской промышленности, которая в значительной степени влияет на макроэкономические показатели, а химические предприятия часто являются бюджетообразующими для ряда городов.

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю Дня химика, который отмечается в Украине 26 мая.

«От состояния дел в отрасли зависит благополучие тысяч украинских семей и ситуация в национальной экономике в целом. Поэтому очень приятно отметить положительную динамику производства и рост конкурентоспособности отечественной химической продукции на европейском и мировом рынке», – сказано в нем.

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По словам Гройсмана, Кабинет министров предпринимает меры по повышению инвестиционной привлекательности химической индустрии Украины.

«Любые успехи были бы невозможны без высокого профессионализма тысяч работников химической промышленности. Выражаю благодарность за сложную и квалифицированную работу, которая часто связана с опасными условиями производства», – подчеркнул глава правительства.

Ранее Гройсман заявил о решении покинуть должность премьер-министра и через несколько дней подтвердил его. На досрочных парламентских выборах он возглавит собственную партию.

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