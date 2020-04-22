Демонтаж украинской экономики. Зеленский разошёлся с олигархом Ахметовым

В понедельник закрылись все шахты ДТЭК «Павлоградуголь» — крупнейшей угледобывающей компании Украины. В то же время продолжает расти безработица, официально на рынке труда числится 401 тысяча человек, не имеющих работы, однако реальные цифры доходят до отметки 2,8 млн человек. При этом Владимир Зеленский собирается ослабить карантин, украинцам разрешат посещать парки, музеи и библиотеки. Официально сообщается, что это поможет «запустить» экономику.

Экономист Александр Роджерс полагает, что ситуация связана прежде всего с чрезвычайно низким уровнем менеджмента, которым располагает Украина.

— Я не знаю, как посещение музеев и парков поможет запустить экономику. Честно не знаю, такому в обычных вузах не учат, возможно, это секретная экономическая наука, которую знают только избранные. Отмечу, что ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, уже несколько месяцев трубит о своём скором банкротстве. Учитывая, что они торговали углём по так называемой формуле «Роттердам плюс» с привязкой цены угля к его цене в порту Роттердама, то непонятно, как они вообще умудрились прогореть, это косвенно говорит о «высоком» управленческом таланте, — отметил эксперт.

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Также Роджерс добавил, что в нынешнем кризисе у Украины есть любопытный плюс — ей не так глубоко падать, как другим странам в случае глобальной рецессии.

— Будем честны, в результате кризиса на Украине закроется не так много предприятий, потому что они уже закрыты. Вообще, экономика Украины и так сильно обескровлена, чтобы кризис нанёс ей сверхсерьёзный урон. Но будет, конечно, тяжело. Кстати, прямо сейчас Украина ведёт активную распродажу зерна. Пока все остальные страны его накапливают, Украина распродаёт. То есть теоретически у них ещё и недостаток продовольствия будет, — подчеркнул экономист.

Публицист Ростислав Ищенко считает, что кризис на Украине идёт уже достаточно давно. И этот кризис системный, мировой, и самостоятельно выбраться из него Украина не сможет.

— Разумеется, экономике не будет никакого прока от того, что разрешат посещать сады и парки, это никакого эффекта не даст. Стоит отметить, выход из карантина предполагает некую постепенность и последовательность, возможно, они уже решили начать прямо сейчас. Однако неизвестно, сколько именно там заболевших, потому что подсчёт ведётся из рук вон плохо, поэтому прогнозы специалистов неутешительны, — говорит Ищенко.

Он добавил, что ситуацию с ДТЭК не стоит рассматривать как начало обрушения крупных предприятий Украины, так как за действиями компании стоит не экономический коллапс, а социальная безответственность Рината Ахметова.

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— Это просто другая реальность. Он плевать хотел на Украину, он зарабатывает деньги. Так вышло, что схема «Роттердам плюс» предполагает, что уголь будет закупаться на роттердамской бирже плюс будет оплачена доставка. И государство так и закупает. Этот закон приняли ещё при Порошенко в 2015 году. Помните, Зеленский его на дебатах спрашивал: «Какой откат получил?» Спрашивать спрашивал, да как сам стал президентом, чего-то не отменил, — говорит эксперт. — Схема работает так: договариваемся о покупке на бирже пенсильванского угля и оплачиваем его доставку на Украину. На деле покупаем донбасский уголь через Россию и перевозим его из порта Ростова в порт Мариуполя. Разницу между доставкой из США и доставкой из Ростова забираем себе.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что в данном случае речь идёт прежде всего о том, что население Украины измотано домашним бездельем и ему предлагают своеобразные поблажки.

— Власть Украины давно и прочно живёт по принципу последних французских королей: после нас хоть потоп! Однако до потопа надо дожить, поэтому они стараются использовать средства, которые есть, дать народу хлеба и зрелищ. Хлеба уже нет, зато в качестве зрелищ можно сходить в библиотеку или погулять в парке. Других целей у них нет, что делать — они не знают, — заключил эксперт.

Родионов пояснил, что восстановление экономики Украины хотя бы до уровня 2014 года невозможно без восстановления производственных цепочек, связанных с Россией. Следовательно, если о подобном не идёт речи, то всё сказанное — пустая болтовня, цель которой не допустить стихийных народных волнений, которые по мере углубления кризиса будут всё более и более вероятными.

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