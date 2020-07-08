Делягин предсказал крах мировой экономики

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Александр Вильф / РИА Новости

Мировая, а вместе с ней и российская экономика могут рухнуть в ближайшее время. Такое мнение высказал известный экономист Михаил Делягин.

По его словам, катаклизм может произойти сразу после выборов в США. В Америке сейчас идет борьба за власть; все бунты, а также эпидемия коронавируса там, по мнению Михаила Делягина, могут толкнуть мир в новый глобальный кризис. Ситуация может усложниться к осени, добавил экономист.

Делягин уверен, что в США может начаться мини-гражданская война. Эти события означают крах экономики всех стран. В результате рубль может еще сильнее ослабнуть, 72 рубля за доллар — далеко не предел, предупредил экономист.

Однако если доллар ослабнет слишком сильно, то рубль станет стоить дороже. Поэтому Делягин порекомендовал перевести доллары в другую валюту, сообщает Deita.ru.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что Михаил Делягин предложил ввести в России налог на «супербогатых».





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