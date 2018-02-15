Дело Труханова: Возле суда начались столкновения, ранен нацгвардеец

Возле Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, начались столкновения, в результате чего нацгвардеец получил огнестрельное ранение

«Начались первые столкновения между правоохранителями и националистами. Применили слезоточивый газ. Конфликт начался с задержания двух неизвестных без существенных на то причин. Началась первая драка», — сообщает корреспондент «УП», передает «ДС».

Правоохранители задерживают нескольких человек. Неизвестные также бросали в силовиков файеры. Когда из зала суда начали выходить так называемые «титушки», которые поддерживали Труханова, между ними и националистами завязался конфликт.

Вмешалась полиция, которая их окружила. Началась давка, столкновения и задержания.

Далее националисты и представители батальона «Донбасс» начали давку с правоохранителями с требованием отдать их представителей. Прозвучали два хлопка.

По словам одного из силовиков, 1 нацгвардеец получил пулевое ранение в ногу.

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