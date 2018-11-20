Дело Продана выглядит натянуто, постановочно, неубедительно – Золотарев

Заявления Генерального прокурора Юрия Луценка, что якобы прокуратурой и СБУ собраны «перфектные» доказательства против экс-руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана являются неубедительными

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Золотарев.

«И САП, и СБУ неоднократно садились в лужу с фабрикацией материалов следствия. По Продану все выглядит слишком натянуто, постановочно и неубедительно. Поскольку Продан считается креатурой Гройсмана, эту тему будут использовать для принуждения премьера к примерному политическому поведению. Именно этим и вызвана раскрутка дела», — заявил Золотарев.

По его словам, неубедительна и версия следователей о «взломанном» мессенджере в телефоне Мирослава Продана, переписка которого якобы послужила материалом для обвинения.

«Сложно поверить, чтобы первые лица государства могли обсуждать какие-то важные дела в мессенджере. Это просто не принято! Даже эвфемизмами не принято общаться, потому что все прекрасно понимают, что на другом конце находится «майор», который также обладает знаниями специфической лексики и тоже понимает, что это значит, — говорит Золотарев. — Обычно топы украинской политики, переписываясь, могут назвать место и время встречи. А детали, кто сколько отслюнявил кому, доллары эти подмоченные — это безумие, мне тяжело в это поверить».

Как сообщалось, эксперты установили, что материалы переписки Мирослава Продана в мессенджере, якобы «вломанном» сотрудниками Службы безопасности Украины, фальсифицированы, а само дело — сфабриковано.

Так, журналист и блоггер Кирилл Сазонов отметил, что СБУ не могла получить доступ к мессенджеру Продана в интернете, не владея его личным телефоном. И даже если бы переписка была подлинной, то СБУ уже задержала других ее фигурантов, чего не последовало. Также Сазонов обратил внимание на неправдоподобность версии, что и.о. главы ГФС скупал недвижимость за границей «вслепую», совершенно не интересуясь подробностями сделок на 2,4 млн евро.

Как заявила адвокат Лариса Криворучко, бывший руководитель ГФС не уклонялся от контактов со следователями, а освещение обстоятельств дела в СМИ свидетельствует о намеренной провокации.

«Материалы дела Продана были сфабрикованы теми лицами, которым мой клиент перешел дорогу, перекрыв ряд контрабандных схем», — отметила Криворучко.

Мирослав Продан руководил Государственной фискальной службой с марта 2017-го по сентябрь 2018 года и уволился по собственному желанию.

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