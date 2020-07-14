Дело о разворованных миллиардах. Джулиани записал новое видео об украденной помощи США Украине. О чем речь?

Юрист и советник Дональда Трампа Руди Джулиани выпустил на своем YouTube-канале новое видео с разоблачениями на эту тему.

“Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере 5,3 млрд долларов (3 млрд долларов из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод — вершина айсберга, и это еще не все”, — говорит Джулиани в своем подкасте.

Речь идет о 5 млрд долларах, которые “освоили” под крылом бывшего посла США Мари Йованович.

Джулиани еще в декабре минувшего года в своем Твиттере заявил, что Дональд Трамп добивается расследования нецелевого использования этих миллиардов.

“Трамп попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанными налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, что игнорировалось Обамой”, − заявил адвокат Трампа.

Джулиани выпустил на YouTube видео об Украине и разворованных миллиардах помощи США в бытность Обамы-Байдена-Порошенко

В своем видеоблоге от 10 июля этого года Джулиани демонстрирует документ Счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему передал нардеп Андрей Деркач — еще до того, как тот обнародовал скандальные пленки Порошенко-Байдена о том, как США управляют Украиной (в марте этого года Джулиани беседовал с ним для своего видео на YouTube).

“Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был “наводчиком”. Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование”, − говорит Джулиани.

Также данные о воровстве грантоедами $5 млрд американской помощи под “крышей” американского посольства сливал в Вашингтоне экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Один из кейсов касается возможного хищения $133 млн, выделенных США для людей, больных СПИДом.

Деньги проводились через благотворительную организацию “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД”, а занимались этим, по данным Деркача, основатели Центра противодействия коррупции — Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин. В феврале Нацполиция уже открыла дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

Организацию подозревают в отмывании серьезных средств, выделенных для людей, больных СПИДом.

Шерембей, кстати, также является членом наблюдательного совета НАБУ под руководством Артема Сытника, которого Рада хочет отправить в отставку из-за коррупции, несмотря на давление Запада.

133 млн долларов, по данным расследователей, выделялись фиктивным компаниям, на некоторые даже были заведены уголовные дела о хищении средств. Часть суммы отмыли и украли.

Во время президентства Петра Порошенко подобные расследования в Украине были невозможны, поскольку они касались международной технической помощи. И их, по данным Деркача, “контролировал кто-то из посольства США”.

Посольство останавливало любые расследования.

Помимо миллионов, освоенных Шабуниным-Шерембем, выделялись, например, средства на программу “по повышению уверенности граждан Украины” — 36 млн долларов. На программу “конкурентная экономика Украины” потратили 41 млн долларов. Преимущественно такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам.

“Мы еще во время приезда в Киев в декабре прошлого года обсуждали гигантские деньги, которые были потрачены при Обаме и президенте Порошенко. Помимо 5 млрд разворованной американской помощи, которая с 2014 года предоставлялась Украине и большая часть которой была освоена грантовыми организациями, говорили о выведенных через офшоры в американский хедж-фонд Tempelton Fund 7,4 млрд долларов, на которые тот покупал облигации внутреннего государственного займа Украины. В фонде замешаны и Байден, и демократы, и Янукович, и Порошенко, который в 2017 году выкупил по дешевке часть акций Tempelton. Иными словами, все они незаконно заработали на госдолге Украины. А посольство США в Украине под руководством Йованович, как рассказал Юрий Луценко Джулиани, заблокировало следствие о 7,4 млрд”, — сказал “Стране” Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США, нынче близкий к Джулиани.

Тогда, в декабре минувшего года, Джулиани приезжал в Киев, где снял целый фильм об украино-американской коррупции.

Для Трампа эти разоблачения, в том числе свежее видео Джулиани по Украине, могут стать козырем в борьбе против своего конкурента-демократа Джо Байдена, который курировал Киев во времена Порошенко.

“Украинское досье Джулиани” может ударить по всей пирамиде демократов, которые поддерживают Байдена.

“Пирамида коррупции” по версии Джулиани выглядит так: Сорос-Байден, три посла США в Украине (Пайетт, Йованович, Тейлор), Джордж Кент (в прошлом — заместитель посла США в Украине, который до сих пор является высокопоставленным сотрудником Госдепартамента), Порошенко и Яценюк, глава НАБУ Сытник, а также бывший заместитель генпрокурора Украины Касько.

“Свидетельства о коррупции прошлой украинской власти и о непомерных тратах на НГО могут вылиться в уголовное дело против Порошенко и конец для многих получателей грантов. В США демократов обвинят в использовании госаппарата в своих корыстных целях и в создании сети НГО, которая “крышует” коррупцию и осваивает непрозрачным образом огромное американское финансирование”, — рассказали “Стране” в окружении Джулиани.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в феврале заявил, что Минюст США будет “держать открытыми двери” для Джулиани и его информации о возможных правонарушениях со стороны семьи Байденов.

И, по данным западных СМИ, есть большая вероятность возбуждения дел по кейсам Украинагейта.

У демократов отметают как обвинения Йованович в коррупции, так и бездействие Обамы и Байдена по расследованию. Как сообщает CNN, из $5 млрд, которые, по данным Джулиани, были разворованы, лишь 6% были потрачены на неправительственные организации, остальное, мол, ушло по делу — на вопросы безопасности и военные дела Украины.

Впрочем, чем ближе к ноябрьским выборам, тем чаще в США будут вспоминать о разворованных деньгах.

“Кейс о пропавших грантах очень важен для Трампа, потому что доказывает, что при демократах в течение нескольких лет деньги американских налогоплательщиков уходили не на реальную помощь другим странам, а разворовывались”, — сказал нам политолог Руслан Бортник.

Александра ХАРЧЕНКО





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