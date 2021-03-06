«Дело не в Майдане». Баширов объяснил, почему Украину обязательно ждет развал

Марат Баширов: Следующие президентские выборы на Украине выиграет новый кандидат Эксперт отметил, что экономика Украины находится в крайне плохом состоянии, а ее промышленность не модернизируется и не соответствует современным требованиям.

«С учетом тех трендов, которые есть в Европе относительно перехода на зеленую промышленность, на безуглеродное производство, экономика Украины в разы не соответствует тем критериям, которые устанавливает Европа. У них просто ничего не будут покупать», — уверен Баширов.

Внутренний рынок не спасает Украину, поэтому и будет распад в таком формате, а не в политическом, заключил собеседник издания.

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