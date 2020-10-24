Дело Медведчука — что случилось с книгой о Стуса

Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус заявил, перед местными выборами на имени его отца спекулируют некоторые политические силы, которые не имеют реальных политических достижений. Об этом он заявил в интервью сайту 1 news.

Комментируя суд по делу о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе, Дмитрий Стус отметил, что некоторые политики пытаются пропиариться в этом деле на имени его отца.

«Как только приближаются выборы, сразу политики, не имеют никаких реальных успехов, но очень хотят носить жупел» патриота, «поднимают» дело Медведчука». Это продолжается уже много лет и происходит по типовому советскому сценарию. Назначают виновного, и толпа поддерживает обвинения «, — отметил Дмитрий Стус.

Также по его словам, перед местными выборами на имени его отца спекулируют некоторые политические силы и это происходит достаточно закономерно.

«За несколько дней — выборы, перед которыми на имени отца спекулируют политические силы. Так что все ожидаемо и закономерно. Как в «Летописи Самовидца» — пока гетманы воюют друг с другом, их побеждают иностранцы. В самом деле — никто не приносил столько вреда как свои. Именно об этом шла речь в стихотворении Василия Стуса «За летописью Самовидца», — подчеркнул он.

«Ситуация тянется уже 40 лет, обросла бородой, хвостами, и, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. Но перед каждыми выборами все это повторяется. Вместо того, чтобы говорить о перспективах, говорить о программах, чтобы вести политический диалог между различными частями нашего политикума и частями, соответственно, сумпильства и между общественными силами, которые они представляют, политики, за прошедшие каденцию ничего не достигли, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком (нардепом Виктором Медведчуком, — ред.), не на языке современного развития, а языком того, что произошло в далекой советской эпохе, в 1980 году «, — подытожил Дмитрий Стус.

Напомним, что Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе через ложную информацию о Виктора Медведчука.

Ранее «Комментарии» публиковали мнение Дмитрия Стуса, который заявил, что его отца убила советская система, а не Медведчук.

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