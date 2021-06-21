Компания по производству украинских электробайков Delfast планирует в
2022 году увеличить процент локализации производства электробайков в
Украине за счет запуска собственного завода.
«Мы планируем через год выйти на 51% локализации в Украине. Это уже
будет байк, полностью сделанный в Украине. Дальше постепенно, по мере
развития, будем увеличивать процент локализации и все что сможем — с
точки зрения экономической эффективности — будем производить сами», —
заявил журналистам сооснователь Delfast Данил Тонкопий в ходе iForum
2021 в Киеве в пятницу.
По его словам, основные причины открытия завода Украине — это локализация, контроль качества и экономия.
«Мы подписываем договор с Киевским радиозаводом и его правопреемником
компанией «Элмиз». У нас с ними предполагается многостороннее
сотрудничество. Это не только аренда помещений — они разрабатывают для
нас будущее оборудование, осуществляют сборку. Самое главное — у них
есть опыт: они делают электромобили, зарядные станции для
электротранспорта и тоже были заинтересованы в партнерстве именно с
нами», — подчеркнул Тонкопий.
Он также заявил, что производство в Китае не может обеспечить
компании необходимого уровня качества продукции, поскольку границы Китая
закрыты, и Delfast не может отправить туда инженеров.
«Нам необходимо иметь высокую скорость внедрения изменений на
производстве, высокую скорость разработки, высокую скорость реагирования
на запросы покупателей», — отмечает сооснователь компании.
Помимо этого, по расчетам Delfast, производство электробайков в Украине обойдется компании дешевле.
«Приведу пример: рама, производимая в Китае, обойдется нам в $250. А
наши партнеры в Днепре производят первые образцы за ту же цену, но по
мере увеличения объемов производства цена будет снижаться. В итоге
экономия может составлять до 30%», — заявил Тонкопий.
Как сообщалось, ранее Delfast начал поиск инвесторов с целью запустить полную локализацию производства электробайков в Украине.
В апреле 2020 года украинский стартап Delfast Bikes получил грант от
программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в размере более 3
млн грн на разработку и производство трехколесного электробайка Delfast
Trike для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью.
В феврале 2020 года Delfast Bikes, совместно с еще 14 стартапами,
представлявшими Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и
инвесторов Startup Grind Global-2020 в Кремниевой долине, в числе
тройки украинских финалистов прошел в акселерационную программу Startup
Grind Global.
Украинская служба курьерской доставки DelFast начала продавать
электробайки собственной конструкции в 2016 году. Ранее DelFast
использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в
пределах часа.