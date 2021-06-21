Delfast планирует в 2022 году увеличить процент локализации производства электробайков в Украине

Компания по производству украинских электробайков Delfast планирует в

2022 году увеличить процент локализации производства электробайков в

Украине за счет запуска собственного завода.

«Мы планируем через год выйти на 51% локализации в Украине. Это уже

будет байк, полностью сделанный в Украине. Дальше постепенно, по мере

развития, будем увеличивать процент локализации и все что сможем — с

точки зрения экономической эффективности — будем производить сами», —

заявил журналистам сооснователь Delfast Данил Тонкопий в ходе iForum

2021 в Киеве в пятницу.

По его словам, основные причины открытия завода Украине — это локализация, контроль качества и экономия.

«Мы подписываем договор с Киевским радиозаводом и его правопреемником

компанией «Элмиз». У нас с ними предполагается многостороннее

сотрудничество. Это не только аренда помещений — они разрабатывают для

нас будущее оборудование, осуществляют сборку. Самое главное — у них

есть опыт: они делают электромобили, зарядные станции для

электротранспорта и тоже были заинтересованы в партнерстве именно с

нами», — подчеркнул Тонкопий.

Он также заявил, что производство в Китае не может обеспечить

компании необходимого уровня качества продукции, поскольку границы Китая

закрыты, и Delfast не может отправить туда инженеров.

«Нам необходимо иметь высокую скорость внедрения изменений на

производстве, высокую скорость разработки, высокую скорость реагирования

на запросы покупателей», — отмечает сооснователь компании.

Помимо этого, по расчетам Delfast, производство электробайков в Украине обойдется компании дешевле.

«Приведу пример: рама, производимая в Китае, обойдется нам в $250. А

наши партнеры в Днепре производят первые образцы за ту же цену, но по

мере увеличения объемов производства цена будет снижаться. В итоге

экономия может составлять до 30%», — заявил Тонкопий.

Как сообщалось, ранее Delfast начал поиск инвесторов с целью запустить полную локализацию производства электробайков в Украине.

В апреле 2020 года украинский стартап Delfast Bikes получил грант от

программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в размере более 3

млн грн на разработку и производство трехколесного электробайка Delfast

Trike для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью.

В феврале 2020 года Delfast Bikes, совместно с еще 14 стартапами,

представлявшими Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и

инвесторов Startup Grind Global-2020 в Кремниевой долине, в числе

тройки украинских финалистов прошел в акселерационную программу Startup

Grind Global.

Украинская служба курьерской доставки DelFast начала продавать

электробайки собственной конструкции в 2016 году. Ранее DelFast

использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в

пределах часа.