Дележ должностей в Раде, Зеленский против добычи янтаря и назначение Михайличенко. Неделя в Фокусе

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Портфельные инвестиции

После того как исчезла главная интрига выборов в Верховную Раду – с кем «Слуга народа» будет формировать коалицию, – загадку представляет только один момент: как много возьмет на себя партия власти, какие должности готова уступить, кому и на каких условиях.

Без особого драматизма проходит борьба фракций «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос» за портфели в руководстве парламентских комитетов. Создается обманчивое впечатление, что партии, не допущенные к разделу властного пирога, готовы смириться с крохами, которые им могут бросить с барского стола. На самом деле, не находя согласия в попытках наладить дружеские отношения между собой, партии, оказавшиеся в меньшинстве, только и ждут повода, чтобы объединиться в дружбе против «Слуги народа».

Прекрасным поводом для проверки быстроты реакции в стане оппозиции мог стать указ президента Владимира Зеленского об увольнении Романа Безсмертного из рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Но сезон летних отпусков, совпавший с периодом межвластия, стал причиной тому, что эта отставка прошла мимо внимания широкой общественности.

Куда больший интерес общества вызвало задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Он со своим помощником попался на взятке в полмиллиона долларов, и такая сумма, равно как и высокое служебное положение фигуранта коррупционного скандала, затмила в политически активной среде и распределение должностей в парламентских комитетах, и отстранение Безсмертного от участия в минском процессе.

Борьба с добычей янтаря и призывы Супрун к вакцинации

В Украине с 2020 года новорождённых можно будет регистрировать онлайн. Родителям после рождения малыша больше не придётся посещать государственные учреждения. Проект по предоставлению комплексной услуги «е-Малятко» предусматривает прохождение всех процедур в электронном режиме. К тому же количество необходимых документов уменьшится с 37 до 1. Для регистрации ребёнка будет достаточно заполнить онлайн-заявку в роддоме.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз выступила против ликвидации профильного комитета Верховной Рады Украины. Чиновница считает, что это лишь начало, после чего будет сокращено и само министерство. «А дальше вообще вопросы формирования государственной политики для ветеранов, защита интересов и обеспечение социальных гарантий будут осуществляться по остаточному признаку, то есть никак», — высказалась она. Фриз напомнила, что Минвет имеет мощную поддержку со стороны внешних партнёров, и это надо использовать для развития деятельности.

Тем временем Владимир Зеленский начал войну против незаконной добычей янтаря. Украинская доля мирового рынка янтаря составляет 30-40%, а к нелегальной добыче камня привлечено около 50 тыс. украинцев. Общий годовой доход от нелегальной добычи составляет от $120 до $300 млн. Янтарь из Украины легализуется в Польше и продаётся через биржу в Гданьске. В связи с этим Зеленский приказал уволить начальников полиции в девяти районах на севере страны, где камень добывается незаконно. Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук считает, что правоохранительные органы в этих регионах сотрудничают со злоумышленниками. Также Зеленский потребовал освободить от должностей главу Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко и главу Службы безопасности региона Владимира Пахнюка. «Может, вы нормальный человек и в схеме не были, – обратился президент к Печененко. – Но вы не можете сделать ничего с «янтарными пиратами» Житомирской области». Также Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА. Им стал 46-летний юрист Виталий Бунечко.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун снова предложила созвать заседание СНБО из-за низкого уровня вакцинации в Украине. Вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием и внедрение стандартов НАТО, уверена чиновница. Между тем в Киеве зафиксирована самая масштабная за годы независимости вспышка кори. За 6 месяцев текущего года в столице заболело более 5 тыс. человек. «Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней», – в свою очередь прокомментировала ситуацию директор Департамента охраны здоровья города Валентина Гинзбург.

Крымские «власти» хотят инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра для северной части полуострова). До 2014 года материковая часть страны обеспечивала пресной водой до 85% потребностей региона. После аннексии поставки прекратились. В ответ на заявления крымской стороны председатель Меджлиса Рефат Чубаров сказал, что Украина должна использовать имеющиеся природные ресурсы для противостояния российской агрессии. Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич также считает, что претензии крымских «властей» на воду из Днепра не имеют правовых оснований.

Куда вкладывать деньги украинцам и как разорились богачи в США

Динамика цен в Украине все еще превышает прогнозируемые НБУ показатели.

В июле 2019 года потребительская инфляция составила 9,1%. Зато на отрезке в 1 месяц цены снизились на 0,6%.

Чтобы защитить сбережения от инфляции и получить дополнительный доход, эксперты рекомендуют вкладывать средства в депозиты, облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и др. Фокус рассказывает об актуальных направлениях инвестиций от $1000 до $100 000. В частности, кроме традиционных депозитов рассматриваются инвестиции в недвижимость и развитие бизнеса по франшизе.

Экономика Украины тем временем подает позитивные сигналы. Во II квартале 2019 года ВВП вырос на 4,6%, по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Фактически динамика ускорилась почти вдвое – в Iквартале экономика выросла на 2,5%.

Неожиданные темпы роста украинской экономики на фоне падения показателей ЕС и обострения торговых войн между Украиной и Китаем обсудили зарубежные финансисты на страницах авторитетного издания Bloomberg. Фокус приводит основные тезисы публикации.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил, что в последующие годы украинская экономика будет стремительно расти до 5-7% (ВВП) в год, благодаря реформам, начало которых президент анонсировал уже на осень.

Тем временем Дональд Трамп несколько снизил градус торгового конфликта между США и Китаем, отложив введение новых пошлин на китайские товары до 1 декабря.

Пошлины в 10% на китайский импорт стоимостью $300 млрд в год собирались ввести с 1 августа.

Однако из-за сложной ситуации в отношениях США и Китая 14 августа стало одним из наихудших дней года для американского рынка акций. В результате состояние топ-10 богатейших людей планеты сократилось почти на $18 млрд.

Так ли чист арктический снег, сколько ветряных турбин поместится в Европе и как быстро охладить планету

Пластик вездесущ. Его можно найти даже на Эвересте и на дне Марианской впадины. Теперь ученые выяснили, что и Арктика – один из последних уголков дикой природы на Земле – не такая уж нетронутая. Команда исследователей из Швейцарии и Германии обнаружила частицы пластика в арктических снегах. Согласно их исследованию, на литр снега приходится 10 тыс. микрочастиц пластика. По словам ученых, столь высокая концентрация является для них «настоящим шоком», а то, каким образом такое количество материала добралось до Арктики, – загадкой.

Kajetan Deja/Alfred Wegener Institute

А пока швейцарские и немецкие исследователи изучали снег, их коллеги из Дании и Великобритании задались другим вопросом. Они выяснили, какая часть территории Европы пригодна для строительства ветрогенераторов. Оказалось, довольно большая. Ветряки могли бы занять 4,9 млн кв. км, или около 46% земли в Европе. Этого бы хватило для обеспечения «зеленой» энергией всего земного шара.

Но не спешите называть исследователей чудаками. Реализовывать такой необычный проект они не собираются. А расчеты они провели, чтобы дать гипотетический ответ скептикам, полагающим, что в мире не найдется столько свободного места для ветряных электростанций, чтобы они смогли вытеснить остальные источники энергии.

А «зеленая» энергия весьма необходима, если мы планируем сократить количество вредных выбросов и предотвратить катастрофические изменения климата, которые за ними следуют. Но что, если при всем желании мы просто не успеем сделать этого и придется решать, как быстро охладить планету? В таком случае на выручку может прийти «солнечная геоинженерия». Это решение предполагает внедрение ряда мер, направленных на повышение отражательной способности планеты. Но может ли это стать настоящим ответом на вызовы, которые бросает глобальное потепление, и насколько вообще мир готов к такому вмешательству в естественные климатические механизмы? Об этом можно узнать тут.

Новый рулевой «Динамо» и 13-летний чемпион Европы

На уходящей неделе основным поставщиком новостей выступил самый титулованный клуб Украины – киевское «Динамо». 13 августа столичный клуб в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов принимал дома бельгийский «Брюгге». В традиционном предматчевом анонсе Фокус предположил, что киевлянам придется рисковать, чтобы отквитать гостевые 0:1.

Но что в итоге? Всего лишь 3:3 и прекращение борьбы за выход в групповой этап ЛЧ. Вполне ожидаемо, в жертву были принесены наставник команды Александр Хацкевич и его помощники. Третье кряду непопадание в групповой турнир Лиги чемпионов (а с ним – убытки, исчисляемые десятками миллионов евро) владелец клуба Игорь Суркис тренерам не простил. Замену долго не искали, уже 14 августа было объявлено о том, что команду возглавил Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора «Динамо». Хорошо это или плохо для киевского клуба – об этом Фокус порассуждал с оглядкой на мнения в болельщицкой среде.

Также на уходящей неделе определился обладатель ежегодного Суперкубка УЕФА. Трофей достался английскому «Ливерпулю», который только в серии послематчевых пенальти смог сломить сопротивление другого представителя Туманного Альбиона – лондонского «Челси».

А еще отметим успех 13-летнего Алексея Середы, который, несмотря на юный возраст, выиграл взрослый чемпионат Европы по прыжкам в воду. Тем самым украинец стал самым молодым победителем первенства континента в истории этого вида спорта, с чем его и поздравляем.

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