Делегация ООН посетила Краматорск

В Краматорске состоялась встреча главы Донецкой ОВГА Александра Куця с делегацией Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине

Об этом во вторник сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой областной ВГА, передает «ДС».

«Сегодня в Краматорске состоялась рабочая встреча представителей Донецкой облгосадминистрации во главе с Александром Куцем с делегацией Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине. Стороны обсудили условия пересечения контрольно-пропускных пунктов, проблемы переселенцев, жителей прифронтовых и оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

По словам координатора по гуманитарным вопросам и постоянного представителя Программы Развития ООН в Украине Оснат Лубрани, международные организации планируют новые программы и проекты в области развития — как в этом, так и в 2019 году. Вскоре начнется новый цикл гуманитарного программирования.

Также Лубрани отметила позитивные действия украинской стороны по совершенствованию условий на контрольно-пропускных пунктах.

В свою очередь Куць попросил представителей ООН больше обращать внимания на нарушения прав и свобод людей на временно оккупированной территории. «В этих вопросах сейчас можем рассчитывать только на международные организации — украинская власть пока что не может влиять на эти процессы. Действия оккупантов могут также привести к реальным катастрофам — гуманитарной и экологической», — отметил глава области.

Как он отметил, есть понимание, что «только Украина может обеспечить достойные условия жизни для людей, проживающих на временно оккупированной территории, поэтому все усилия должны подчинять именно этой цели — возвращению оккупированных территорий под контроль украинской власти».

Куць также сообщил, что сейчас ведутся работы по обустройству КПВВ «Марьинка» — там уже установлены санитарные модули и начат монтаж двух залов ожидания с отоплением и кондиционерами. Подобное обустройство планируется провести на всех четырех КПВВ, которые действуют на территории Донецкой области.

Кроме того, руководитель области отметил, что обеспечение жильем временно перемещенных лиц — это сегодня самая приоритетная программа, которую нужно запустить. «В этом вопросе рассчитываем, в том числе, и на поддержку международных организаций», — сказал Куць.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник