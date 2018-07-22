Действия Трампа угрожают мировой экономике – МВФ

Пошлины и тарифы, которые вводят США по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, пишет Finance.co.uk.

– При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%, – отметила Лагард.

При этом глава МВФ рассказала об угрозе снижения глобального ВВП на следующий день после того, как Дональд Трамп пообещал новую “волну” поднятия тарифов на $500 млрд китайского импорта в США.

Перед этим США ввели дополнительные таможенные начисления для китайской продукции на $34 млрд.

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Ранее Вашингтон ввел новые тарифы на алюминий и сталь для иностранных поставщиков, в том числе для Мексики, Канады и союзников с ЕС.

Между тем Факты ICTV узнали, какой будет экономика Украины в ближайшие 2-3 года, как изменится курс доллара и нужен ли нам транш от МВФ.

Фото: Stephen Jaffe/IMF via Getty Images

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