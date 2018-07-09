Дефолт Украины сильно ударит по ЕС: эксперт прокомментировал выделение Киеву миллиарда евро

Украина и Европейский союз в ближайшее время начнут переговоры о перечне условий для предоставления Киеву макрофинансовой помощи в один миллиард евро, об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Министерство финансов Украины напоминает, что 9 июля вступило в силу законодательное решение Европейского парламента и Совета Евросоюза о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме один миллиард евро.

«Официальные переговоры о заключении меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и определении перечня условий МФД 4 (помощи. — Прим. ФАН) начнутся в ближайшее время», — говорится в сообщении на официальном сайте Минфина.

Украина не состоянии справиться сама

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что выделение Киеву новых траншей макрофинпомощи от Евросоюза говорит о том, что Украина до сих пор не в состоянии выйти из преддефолтного состояния. В таком положении украинская экономика находится достаточно давно, еще со времен кризиса 2008 года. Но до государственного переворота 2014 года Киеву оказывали помощь и Россия, и Евросоюз. Экономика работала в обе стороны, и это обеспечивало хоть какую-то стабильность. После того, как Киев пошел на разрыв дипломатических и экономических отношений с Россией, ситуация стала ухудшаться катастрофическими темпами.

«Основными кредиторами Украины стали разные международные структуры, начиная от МВФ, заканчивая США и Евросоюзом. Но эти кредитные линии открывались Киеву только при выполнении определенных условий и реформ. А реформы и борьба с коррупцией проходили очень слабо. Средства новых траншей будут выделяться в обмен на реализацию Киевом определенных новых реформ, список которых еще предстоит согласовать с Евросоюзом», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, ЕС стремится этими траншами обновить экономику Украины, сделать ее самостоятельной и работоспособной при новых условиях ее существования. Киев относится к этим деньгам немного по-иному, считая эту помощь обязанностью Евросоюза, так как, по мнению политических лидеров Украины, именно их страна якобы ведет борьбу с «агрессией России».

«Руководители Евросоюза обречены помогать Украине практически в одиночку, так как вектор помощи со стороны США сильно изменился после прихода к власти Дональда Трампа. Вашингтон не готов спонсировать Украину на постоянной основе. Американцам интересно лишь поддерживать военный потенциал Украины, на это и была направлена их помощь. Помогать украинской экономике они не будут. Тема Украины вообще может стать разменной монетой при общении Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Если лидеры стран договорятся, то США вообще перестанут оказывать помощь украинскому режиму», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что еще одного выгодополучателя помощи Украине можно найти в лице Германии. Эта страна является основным европейским лоббистом строительства «Северного потока — 2». Именно Германия должна договориться со всеми противниками и критиками этого энергетического проекта. Если Украина получит помощь от Евросоюза, то голос несогласия Киева будет уже не таким громким, как раньше.

«Сама ситуация представляется достаточно тупиковой. Украинская экономика без торговли с Россией обречена на преддефолтное существование. Евросоюз не готов будет идти на дефолт Украины, так как в 2016 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. И дефолт страны после подписания соглашения сильно ударит по имиджу Евросоюза и данного формата отношений ЕС с соседями. Поэтому Европейский союз будет и дальше спонсировать Киев, требуя проведения крайне непопулярных реформ, на которые не будут идти украинские политики, так как эти реформы будут снижать их электоральную популярность», — резюмировал Евгений Валяев.





Источник