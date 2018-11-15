Дефлятор сравнялся с инфляцией

По итогам октября дефлятор впервые за все годы наблюдений оказался на одной и той же отметке с показателем официальной инфляции в 0,35%.

Накопленные значения двух индексов с начала года сблизились с разницей всего в одну десятую процента — 3% достиг дефлятор и 2,9% — инфляция. Только экономия на привычных покупках позволила россиянам удержать личную инфляцию под контролем. С ростом цен на бензин и услуги ЖКХ поспорить невозможно.

Гистограмма 1. Ежемесячное сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду). Октябрь 2017 – октябрь 2018.

Источник: Romir Scan Panel, Росстат.

Гистограмма 2. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду). По годам. Данные с учетом октября 2018 г.

Источник: Romir Scan Panel, Росстат.

Как мы писали ранее, в октябре общий объем повседневных расходов россиян увеличился более чем на 3% на фоне снижения размера среднего чека тоже почти на 3%. Это говорит о том, что наши соотечественники опять попытались сэкономить путем посещения бόльшего количества торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений. Стоимость единоразовой покупки таким способом им снизить удалось, но выросший объем покупок в итоге все равно привел к увеличению расходов.

В среднем потребителям пришлось платить на 0,6% больше, чем в сентябре за привычный набор повседневных товаров. На 0,2% подорожали в октябре услуги ЖКХ. И цены на бензин после летнего спада опять пошли вверх, прибавив в октябре 0,3% к сентябрьскому значению (см. гистограмму 3). Все эти факторы и вывели показатель дефлятора на отметку в 0,35%.

Гистограмма 3. Дефлятор реальных потребительских цен на ЖКХ, бензин и товары (в % к предшествующему периоду). Октябрь 2017 – октябрь 2018.

Источник: Ромир, Romir Scan Panel.

Если бы не стремление покупателей сэкономить путем интенсивного шопинга, вероятно, их расходы на привычные товары оказались бы ещё выше, что вывело бы дефлятор на уровень выше официальной инфляции. Но так или иначе жёсткая экономия пока позволяет россиянам держать личную инфляцию под контролем. Хотя в борьбе покупателей с ростом цен силы неравны, и дефлятору к концу года вряд ли удастся проиграть значению официальной инфляции.

Напомним, дефлятор отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенное время.

Источник: Ромир





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