Дефицит икры: лососи передумали ходить в РФ

Красная икра в России всегда считалась деликатесом. В наши дни это изысканное угощение стало более доступным, продается оно едва ли не в каждом супермаркете. Однако в настоящее время возникли проблемы с ценой: этим летом цена на красную икру подскочила на 70 процентов. Рыбодобытчики сетуют на сокращение объемов вылова рыбы лососевых пород.

Значительный рост отпускных цен на красную икру был отмечен на Камчатке в последний месяц. Стоимость деликатеса стала выше на 70 процентов, что не могло остаться незамеченным. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре Германа Зверева, один килограмм популярного угощения сейчас можно купить за 2,1-2,5 тысячи рублей, тогда как раньше цена вопроса составляла около 1,5 тысяч за килограмм.

Ответ на вопрос, почему произошло подорожание красной икры, дают рыбаки Камчатского края. По их словам, рыбы лососевых пород вышло на нерест гораздо меньше, чем предполагалось, поэтому стал проявляться дефицит красной икры. Улов лососевых сократился на 40 процентов, до 50 000 тонн по сравнению в показателями прошлого года. В результате чего, по данным Зверева, дальневосточная рыбная отрасль понесла прямые убытки в размере 400 -450 миллионов рублей.

Однако панические настроения среди любителей деликатеса спешат развеять представители Росрыболовства, которые уверены, что покупка красной икры не всегда будет такой разорительной. Падение цен обязательно произойдет, если не этим летом, то следующим — точно.

«Популяция анадромных видов рыб, коими являются лососи, год от года неравномерна. Рыбы могут прийти нереститься, а могут и не прийти. В прошлом году, например, был аномальный год по нересту красной рыбы на Камчатке. То есть, очень много рыбы. Это имеет не сезонный характер, а характер «через год». Например, на Сахалине во все северные речки рыба заходит через год, то есть год она приходит из океана, год она практически не приходит из океана. В один год может быть 15 тысяч тонн, в другой год может быть 1 тысяча тонн. На Камчатке, например, в прошлом году было аномальное количество зашедшей рыбы. В этом году этой рыбы значительно меньше», — объяснил «Правде.Ру» генеральный директор ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Станислав Стандрик.

По словам эксперта, крайне сложно спрогнозировать поведение лососевых рыб, которое очень зависит от погодных явлений, «то есть если ученые видят где-то в океане большие скопления, то это еще не значит, что эта рыба придет нереститься». Поэтому главная причина нынешнего дефицита красной икры лежит на поверхности — в этом году просто меньше лососей. И это не может не отразиться на сформировавшемся рынке и объеме потребления икры. Береговые и материковые фабрики, обеспечивающие постоянный спрос на улов рыбодобытчиков, не собираются сокращать потребление лососевой икры, несмотря на ситуацию со слабым нерестом.

«Поскольку рыбы пришло меньше, а фабрики хотят потреблять ее в том количестве, в котором необходимо для производства, поэтому, собственно говоря, и возникает рост цен, — поясняет Стандрик. — Плюс в последние годы (мы же стимулируем развитие берегового производства) и на материковой части Дальнего Востока, и на островах построено было достаточно рыбоперерабатывающих фабрик, которые сами потребляют».

В этой связи фабрикам, находящимся в глубине России, в европейской ее части, достается все меньше рыбы на переработку. Поэтому возникает совершенно естественный рыночный процесс, когда перерабатывающие заводы готовы платить большую цену за рыбу. А если, к тому же, год выдался «неурожайный» на лососей, то цена вполне логично может взлететь благодаря повышенному спросу. Впрочем, пока преждевременно говорить о том, что цена на красную икру будет стабильно высокой весь год. По мнению экспертов отрасли, ситуация на рынке может измениться совсем скоро. Пускай на Камчатке и добывается большая часть красной икры (40-60 процентов общего объема), нерест лососевых пород происходит не только там.

«Нерест не закончился. Есть Камчатка (она, как правило, больше всего дает), но у нас есть Приморье, у нас есть Курилы, и у нас есть Сахалин. Нерест идет по часовой стрелке, по кругу, через Дальний Восток: сначала рыба толкается в Камчатку, потом в Приморье, Сахалин и в Курилы», — рассказывает Станислав Сандрик, предполагая, что добыча красной икры в этих регионах может совсем скоро выровнять цены на продукт на российском рынке.