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Дефицит бюджета Украины превышает показатели, заложенные в программу МВФ

Экономика Украины 08 Июл 2018
Дефицит бюджета Украины превышает показатели, заложенные в программу МВФ
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Дефицит бюджета превышает граничные показатели, установленные в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. Об этом на форуме Ukrainian ID заявила экс-министр финансов Наталья Яресько, передает «Украинская правда».

«Выглядит, что дефицит бюджета выходит за пределы программы. Это нужно или объяснить, или устранить», — сказала экс-министр. Также она отметила, что Верховная Рада должна уже на следующей неделе внести правки в закон об антикоррупционном суде.

Еще один принципиальный вопрос для сотрудничества с Фондом — тарифы на газ для населения. «Возобновление сотрудничества с Фондом — ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году», — добавила Яресько.

Как сообщал «Украинский выбор», МВФ озвучил главные риски для мировой экономики.

 



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